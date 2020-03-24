Буйнову – 70: роман с Пугачевой, война с Киркоровым и победа над раком

Да, это факт: 24 марта нестареющий (и даже неседеющий) Александр Буйнов разменяет восьмой десяток. За эти годы у живчика Буя, как он сам себя называет, накопилось столько удивительных историй, что умолчать о них было бы преступлением.

"Сашка-какашка и Алка-нахалка"

Сейчас уже мало кто помнит, что у примерного семьянина Буйнова, который 35 лет счастлив в браке со своей третьей женой Аленкой – косметологом и продюсером Еленой Гутман, был настоящий служебный роман с Примадонной. Правда, тогда, в далеком 1974 году Алла Борисовна для него была просто Алкой, рыжей бестией в мини-юбке с невероятным голосом. Пару лет они колесили по стране с гастролями ВИА «Веселые ребята», вместе выступали на сцене.

- Из-за Пугачевой коллектив покинули пять участников! Их жены, когда узнавали, что она поет в «Веселых ребятах», сильно ревновали и заставляли парней уйти из группы. Помню, даже с инспекцией к нам приезжали, - рассказал на днях Вячеслав Малежик.

А ревновать было к чему.

- У нее все было как надо – ножки, короткая юбочка, - признавался Буйнов, в те годы, кстати, тоже женатый (артист несвободен с 1970 года, из одного брака сразу перекочевывал в другой). - И конечно, она убийственно пела песню, кажется, Добрынина, – «Вспоминай меня», где в конце брала великолепный верх. Ни одна певица в СССР этим не пользовалась. А у Аллы так четко получалось, подъем такой – «вспоми-иии-най!». До мурашек. Я услышал ее во Дворце спорта где-то в Сибири и всех наших таскал на ее выход – пойдемте, покажу классную чувиху. В результате мы упросили начальство взять Пугачеву к нам в ансамбль. Хотя до этого сами были против «женщины на корабле». Но она купила нас своим голосом.

О любви с Пугачевой певец говорит открыто: «нормальный служебный роман». Продлился он недолго: вскоре Алла «выстрелила» с «Арлекино» и ушла в сольное плавание. Поговаривают, что Буйнова в те годы восходящая звезда сменила на другого Александра – Розенбаума. Впрочем, расстались они без обид.

- Алла открыла мне дорогу, я по ней лечу - хочется набрать высоту и не приземляться, - говорит Буйнов, который до сих пор хранит черно-белое фото Пугачевой со смешной подписью «Сашке-какашке от Алки-нахалки».

Александр Буйнов и Алла Пугачева. Фото: Павел Головкин/ТАСС

Послать поп-короля

Вот уже много лет Буйнов и Пугачева дружат семьями. Она зовет его на все свои праздники, он – советуется в делах и всегда держит для подруги место в первом ряду на своих больших концертах. Но был в их отношениях шестилетний период, когда друзья даже не здоровались (!). А поругались они из-за Филиппа Киркорова.

- Алла Борисовна тогда была замужем за Филиппом, - рассказывал «КП» об этом неприятном моменте сам Александр Буйнов. - Мы с Аленой сидели у нее в гостях, как вдруг раздался звонок от Киркорова. Сработал автоответчик. И ее муж вдруг начал предъявлять нам с Аленой претензии - мол, из-за нас Пугачева не берет трубку, мы ее отвлекаем... Мы слушали этот монолог, жена не выдержала, подошла, сняла трубку и спросила: «Ты все сказал?» А потом послала его... Ну и завертелось: Алла встала на защиту супруга, и мы поссорились.

Артист тяжело переживал разлад, тем более, что регулярно виделся с Пугачевой на сборных концертах.

- Но потом этот период в ее жизни закончился, начался счастливый – с Максимом. С его появлением наша ссора забылась, - до сих пор благодарен Галкину Буйнов.

За эти годы у живчика Буя, как он сам себя называет, накопилось столько удивительных историй, что умолчать о них было бы преступлением. Фото: Алексей Антонов и Олег Власов/ТАСС

«Пациент скорее жив, чем мертв!»

Но самый тяжелый период в жизни артиста случился в 2011 году. Тогда врачи обнаружили у Буйнова страшное заболевание, диагноз – рак предстательной железы – прозвучал как приговор. Но благодаря лучшим врачам и поддержке близких певец смог победить онкологию, даже не прерывая концертной деятельности.

- Все, что уготовано судьбой, я принимаю с благодарностью, - рассказывал излечившийся Буйнов. - Если меня Бог наказывает за что-то физически, значит, есть за что. Накопилось за всю жизнь грехов достаточно... Поэтому, когда мне поставили диагноз, не приходило в голову себя жалеть. Я всегда вспоминал какие-то грехи и проступки, и становилось легче на душе. Причем окружающие переживали даже больше, чем я сам. Я вообще хотел, чтобы об этом никто не знал. Мой отец-фронтовик, военный летчик, всегда говорил: «Я верю только в скальпель. Если чего-то вырезали, значит, тебя вылечили». Видимо, эту веру в скальпель и нелюбовь к таблеткам он мне и передал. Чего там говорить, это жутко неприятная штука. Но я не чувствовал себя умирающим. Наверное, просто был уверен, что все будет хорошо.

К счастью, рак ушел безвозвратно, и когда через несколько лет появились слухи о рецидиве, Александр над ними лишь посмеялся:

- Одно новостное агентство, которое я называю «гробовые новости», сделало сообщение, что... Короче они сказали, что я типа умер?! Так вот – пациент скорее жив, чем мертв! Не дождетесь!

Александр Буйнов (слева) и Сергей Перегуда из ансамбля "Веселые ребята", 1988 год. Фото: Роман Подэрни/Фотохроника ТАСС

ЗВОНОК ЮБИЛЯРУ

Отменил праздник из-за китайской заразы

Сам Александр Буйнов оказался недоступен для общения, но на звонок «КП» ответила его супруга.

- Да как мы будем отвечать, — отмахнулась Елена Буйнова. — Коранавирус же везде, все отменяется…

- Но вот Бабкина, например, не побоялась в ресторане гулять (19 марта артистка отметила 70-летие шумной компанией — среди гостей был и Буйнов)…

- Нет, нам риски не нужны! Будем вдвоем отмечать дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/768312" frameborder="0"></iframe> Лучшие песни Александра Буйнова.

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