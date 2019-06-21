Буйнов показал молодую красавицу-жену

Александр Буйнов много лет счастлив в браке со своей третьей женой Аленой. Врач-косметолог отметила 59-й день рождения.

Александр Буйнов трогательно поздравил любимую женщину. Супруги живут вместе уже более 30 лет.

"Говорят, счастлив тот мужик, у кого жена - Близнец. Это, говорят, такое счастье, типа - у вас теперь целый гарем! Согласен, я счастлив... Но когда весь гарем встает не с той ноги?! Ну и ладно. Главное, чтобы гарем был здоров и весел! Тогда и мне, и всем хорошо", - написал певец в блоге.

buinovofficial У моей Алены сегодня Днюшка!

Он разместил видео ее фотографий в разные периоды жизни. На всех снимках Алена прекрасно и молодо выглядит. Никогда не скажешь, что ей скоро 60 лет. Фоном для просмотра фото стала песня в исполнении Буйнова.

К поздравлениям артиста присоединились звезды российского шоу-бизнеса. "С днем рождения твою верную спутницу жизни, нашу любимую Аленушку!", - написал Филипп Киркоров. "Поздравляю от всего сердца потрясающую и необыкновенную Алену с днем рождения! Здоровья, счастья, любви на долгие годы", - написал Николай Басков.

Имениннице тепляе слова сказали Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская. Не остались в стороне и поклонники Александра Буйнова.

"Какая красивая ваша Аленушка! С днем рождения! Поздравляем! Вы красивая пара!", "Обалдеть! Вот благодаря таким шикарным девушкам нам повысили пенсионный возраст! Поздравляем!", "Очень красивая! Буйнову повезло! С днем рождения!", "Поздравили как счастливый муж!", - восхищаются фолловеры.