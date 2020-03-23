Опухоль на лице и смерть дочери: Барбара Брыльска дважды перехитрила смерть

Барбара Брыльска всегда тщательно скрывала личную жизнь от посторонних. Вот и последние новости о своем состоянии здоровья звезда фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" восприняла с недоумением. Говорят, 78-летняя актриса несколько лет борется с онкологическим заболеванием. По слухам, у знаменитости рак языка.

Барбара Брыльска сейчас находится на карантине в своем доме в Польше из-за пандемии коронавируса. Она давно ведет достаточно закрытый образ жизни. В последнее время почти не снимается, не появляется на публике, да и на улицу редко выходит.

Дело в том, что два года назад у нее была обнаружена опухоль на лице, которую врачи приняли за злокачественное новообразование. В эфире передачи "Прямой эфир" знаменитость призналась, что ей сделали тяжелейшую операцию. Позже анализы показали, что угрозы для жизни актрисы нет. Но после хирургического вмешательства звезда долгое время приходила в себя, не веря то, что ей удалось перехитрить смерть.

Рядом с актрисой все время находится ее любимый сын. 33-летнего Людвига она до сих пор мило называет Дуда.

Казалось, в жизни артистки все хорошо. Но по сей день Барбара страдает. Она не раз признавалась, что эта боль не утихает: "Нет дня в моей жизни, когда бы я не думала о Басе"

В 1993 году ее 20-летняя дочь Барбара-младшая, или, как ее все звали, Бася, погибла в автокатастрофе. Машина, в которой ехала девушка, врезалась в дерево. За рулем был ее жених. Он выжил.

Похоронив Басю, Брыльска впала в страшную депрессию.Актриса призналась, что не хотела жить после гибели дочери. "Господи. Напивалась я до посинения и мечтала умереть. И каждый день три года писала Басе письма. Плакала днем и ночью. Это катастрофа, про это тяжело говорить", - рассказывала артистка.

А однажды Барбара едва не сгорела заживо. К ее дому прибилась бродячая собака. И только благодаря ей знаменитость выжила.

"Как-то я проснулась, из-за того что собака содрала с меня одеяло. А дом полон дыма! Начался пожар. Но я успела выбежать на улицу. После этого собака исчезла! Уверена, это Бася меня спасла и защищает до сих пор. Мы с дочкой связаны и в жизни, и в смерти. И я знаю, мы с ней однажды встретимся! ", - цитирует знаменитость издание "Тайны звезд".

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