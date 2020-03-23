В Рим улетела одна лаборатория из 15 существующих в армии России
На отдельных страницах в интернете настойчиво поддерживается миф, что Минобороны все свои силы средства бросило на Рим, а российские граждане вот-вот останутся без помощи. Фейк в Минобороны опровергли военные медики.
- Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажет на боевую способность войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствии в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства.
Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15-ти лабораторий существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты. 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи, - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Самолеты ВКС с гуманитарной помощью приземлились на авиабазе недалеко от Рима.
А начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин в своем заявлении отметил, что в Вооруженных Силах "сформирован и постоянно поддерживается достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим от вирусных инфекций".
Он также отметил, что "оказываемая российскими специалистами помощь Италии никак не сказывается на возможностях по обеспечению безопасности граждан и военнослужащих в России.
В Минобороны также подчеркнули, что случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди военнослужащих нет, а санитарно-эпидемиологическая обстановка в армии остается благоприятной.
Самолеты ВКС России доставили в Италию врачей и оборудование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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