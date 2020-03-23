В Рим улетела одна лаборатория из 15 существующих в армии России

На отдельных страницах в интернете настойчиво поддерживается миф, что Минобороны все свои силы средства бросило на Рим, а российские граждане вот-вот останутся без помощи. Фейк в Минобороны опровергли военные медики.

- Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажет на боевую способность войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствии в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства.

Если взять по цифрам, то отправили одну лабораторию из 15-ти лабораторий существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты. 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи, - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768163" frameborder="0"></iframe> Самолеты ВКС с гуманитарной помощью приземлились на авиабазе недалеко от Рима.

А начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин в своем заявлении отметил, что в Вооруженных Силах "сформирован и постоянно поддерживается достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим от вирусных инфекций".

Он также отметил, что "оказываемая российскими специалистами помощь Италии никак не сказывается на возможностях по обеспечению безопасности граждан и военнослужащих в России.

В Минобороны также подчеркнули, что случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди военнослужащих нет, а санитарно-эпидемиологическая обстановка в армии остается благоприятной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768191" frameborder="0"></iframe> Самолеты ВКС России доставили в Италию врачей и оборудование.

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