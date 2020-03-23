2020-03-23T20:35:15+03:00
Звезды

Город-призрак: жена Джигана показала похожие на фильм-катастрофу кадры Майами на карантине

Всего за несколько дней из-за коронавируса солнечный курорт превратился в город затворников [видео]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Оксана Самойлова поделилась кадрами о тяжкой жизни в Майами.Оксана Самойлова поделилась кадрами о тяжкой жизни в Майами.
Изменить размер текста:

Оксана Самойлова, которая вчера вместе с Джиганом и четырьмя детьми прилетела из США в Москву, постепенно возвращается в социальные сети. Из-за семейного скандала и накатившей депрессии самая популярная инста-мама страны несколько недель почти не делала публикаций. Но, видимо, дома и стены помогают: Самойлова вновь на связи с подписчиками. Тем более, сейчас у семьи двухнедельный карантин: покидать пределы жилья им запрещено, так как в США неблагополучная ситуация по коронавирусу - это третья страна в мире по количеству зараженных.

- Хотите увидеть, как проходит карантин в Майами? Там все гораздо серьезнее, - рассказала подписчикам Самойлова, опубликовав видеозаписи с пустыми полками в супермаркете. Из-за того, что некоторых товаров нет вообще, а мусор в торговом зале не убран, все это выглядит словно кадры из фильма-катастрофы. - Тут когда-то стояла вода, здесь консервы, макароны - просто ничего нет. Здесь еще два дня назад были памперсы, салфетки и туалетная бумага. Магазины полупустые, лекарств не найти вообще, все средства от гриппа и простуды разобрали.

Кроме того, по словам инста-блогерши, в Майами закрыты все кафе, магазины, пляжи и детские площадки. Людей нет даже на главных туристических улицах, только полиция.

- Вместо привычных самолетов, которые летали над нашим домом каждые две минуты, мы видели военные истребители. Люди публикуют, как везут танки. Там реально город-призрак сейчас, у нас как-то поспокойнее, - поделилась жена Джигана.

Кроме того, многодетная мама рассказала, что в Америке успела попасть в больницу с новорожденным малышом Давидом.

samoylovaoxanasamoylovaoxana
Я прямо не могу насмотреться на него))
1272628 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Ничего серьезного, но сидим тут уже четвертый час, - призналась Самойлова на видео, снятом пару недель назад. - К нам зашли шесть разных врачей - просто ходят, смотрят, целуют друг друга, не знают, что с нами делать, Вроде бы скоро должны отпустить.

По словам блогерши, ей будет, чем заняться дома на карантине: после нескольких месяцев проживания в Америке, куда семья улетела специально под роды четвертого ребенка, Оксане предстоит разобрать 18 (!) чемоданов. Да и с детьми не забалуешь: приглашать в дом няню в режиме самоизоляции запрещено.

Жена Джигана показала жуткие последствия карантина в Майами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Драма или пиар: жена Джигана заработала на семейном скандале 40 миллионов

Пока поклонники переживают о разводе, инстаграм-семейство готовится запускать новые бизнес-проекты (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Оксана Самойлова и рэпер Джиган: Досье kp.ru»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ЕС из-за коронавируса впервые приостановил действие базового документа еврозоны
В ВОЗ рассказали о лекарствах от коронавируса
Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год, вопрос к эффективности
Закрыть метро, выставить посты: Эксперт настаивает на введении жесткого карантина в Москве
Учителям в селах в малых городах компенсируют оплату ЖКУ
Коронавирус на Украине: режим ЧС ввели еще в трех областях
"Посчитала, что для нее рисков нет": Эксперт прокомментировал поступок врача из Ставрополя, заразившей 11 человек
Украинцам запретят покидать территорию страны с туристическими целями
Безопасность полета Шойгу в Сирию обеспечили российские истребители
Путин поручил Минпромторгу обеспечить граждан материалами для борьбы с коронавирусом
Россиян предупредили о последствиях самостоятельной отмены туров
Youtube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе
Российских студентов и волонтеров планируют привлечь к оказанию помощи пенсионерам
Во Франции прошли успешные испытания лекарства от коронавируса
Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за риска роста цен на бензин
Правительство включило 400 новых компаний в перечень системообразующих предприятий
В Совфеде прокомментировали введение домашнего режима для москвичей старше 65 лет