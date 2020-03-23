Город-призрак: жена Джигана показала похожие на фильм-катастрофу кадры Майами на карантине

Оксана Самойлова, которая вчера вместе с Джиганом и четырьмя детьми прилетела из США в Москву, постепенно возвращается в социальные сети. Из-за семейного скандала и накатившей депрессии самая популярная инста-мама страны несколько недель почти не делала публикаций. Но, видимо, дома и стены помогают: Самойлова вновь на связи с подписчиками. Тем более, сейчас у семьи двухнедельный карантин: покидать пределы жилья им запрещено, так как в США неблагополучная ситуация по коронавирусу - это третья страна в мире по количеству зараженных.

- Хотите увидеть, как проходит карантин в Майами? Там все гораздо серьезнее, - рассказала подписчикам Самойлова, опубликовав видеозаписи с пустыми полками в супермаркете. Из-за того, что некоторых товаров нет вообще, а мусор в торговом зале не убран, все это выглядит словно кадры из фильма-катастрофы. - Тут когда-то стояла вода, здесь консервы, макароны - просто ничего нет. Здесь еще два дня назад были памперсы, салфетки и туалетная бумага. Магазины полупустые, лекарств не найти вообще, все средства от гриппа и простуды разобрали.

Кроме того, по словам инста-блогерши, в Майами закрыты все кафе, магазины, пляжи и детские площадки. Людей нет даже на главных туристических улицах, только полиция.

- Вместо привычных самолетов, которые летали над нашим домом каждые две минуты, мы видели военные истребители. Люди публикуют, как везут танки. Там реально город-призрак сейчас, у нас как-то поспокойнее, - поделилась жена Джигана.

Кроме того, многодетная мама рассказала, что в Америке успела попасть в больницу с новорожденным малышом Давидом.

samoylovaoxana Я прямо не могу насмотреться на него))

- Ничего серьезного, но сидим тут уже четвертый час, - призналась Самойлова на видео, снятом пару недель назад. - К нам зашли шесть разных врачей - просто ходят, смотрят, целуют друг друга, не знают, что с нами делать, Вроде бы скоро должны отпустить.

По словам блогерши, ей будет, чем заняться дома на карантине: после нескольких месяцев проживания в Америке, куда семья улетела специально под роды четвертого ребенка, Оксане предстоит разобрать 18 (!) чемоданов. Да и с детьми не забалуешь: приглашать в дом няню в режиме самоизоляции запрещено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768252" frameborder="0"></iframe> Жена Джигана показала жуткие последствия карантина в Майами.

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