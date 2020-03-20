Драма или пиар: жена Джигана заработала на семейном скандале 40 миллионов

Любит-не любит (Джиган Оксану), простит-не простит (она его), да и вообще – как жить после такого позора некогда идеальной инста-семье? Переживания поклонников за любимую пару, где горе-папаша загулял после рождения четвертого ребенка, не перебивают даже сводки с фронта коронавируса: ежедневно десятки тысяч подписчиков толпятся в Инстаграме рэпера и его жены с советами, словами поддержки, а кто-то и откровенными оскорблениями. Между тем, немало и таких, кто не верит в искренность чувств и семейную драму. Злопыхатели шепчутся: и Джиган, и Оксана Самойлова цинично и расчетливо зарабатывают на скандале. Рэпер записывает новый альбом, его жена собирается запускать собственную косметическую линию – самое время, мол, подогреть интерес к своим персонам. Тем более, что дела у семейства, привыкшего к красивой жизни, давно уже идут не лучшим образом…

samoylovaoxana Урааа))) Мы выписались ))и уже дома))

Фитнес втридорога и люксовый бренд с «Садовода»

Оксану Самойлову по праву можно назвать мамой не четверых, а восьмерых детей. Кроме трех очаровательных дочек и лапочки-сыночка, у нее есть сразу несколько бизнес-проектов:

- клиника косметологии,

- кадровое агентство по подбору нянь,

- мобильное приложение для похудения,

- бренд женской и детской одежды.

Однако, не все из них работают успешно (или вообще работают). Например, сайт кадрового агентства заблокирован, а активность компании в соцсетях заглохла еще в прошлом году.

Мобильное приложение с виртуальными тренировками, советами по питанию и личным куратором, видимо, тоже пока не нашло свою нишу на рынке.

- Девочки, почему-то вы воспринимаете нас как очередной спортивный паблик, а ведь у нас разработаны полноценные программы как для похудения, так и для набора веса, - объясняют администраторы виртуального спортклуба в Инстаграме. – Наши тренировки проходят только онлайн, своего спортзала у нас нет, зато вы можете заниматься где угодно и когда угодно.

Цены на абонементы кусаются: самый дешевый четырехнедельный курс (3 видеотренировки в неделю, то есть всего 12 онлайн- тренировок) обойдется в 2800 рублей. Если прибавить к этому подбор питания, выйдет уже 4000 за 4 недели. Между тем, обычные фитнес-клубы в Москве с безлимитным абонентом стоят на порядок дешевле.

Но еще хуже дела идут в магазине одежды. Сейчас там тотальная распродажа: комбинезоны для девочек и женщин, платья, школьная форма - все отдают за полцены. И скорее всего, неслучайно. Согласно открытым данным, ИП Самойловой в 2018 году понесло убытки почти на три миллиона (это последняя информация, цифр за 2019-й пока нет) – видимо, наряды для маленьких и больших леди по средней цене от 3 до 10 тысяч рублей, продаются не так уж лихо. Из-за этого в прошлом году магазин Оксаны оказался в центре скандала: бывшая сотрудница подала иск к владелице, требуя компенсации за ужасные условия работы.

Согласно последним данным, модный бизнес Самойловой понес 3 млн убытков за год.

- Самойлова в магазине бывает очень редко. Фото в социальных сетях публикуются лишь для образа бизнесвумен, - рассказывала тогда уволенный продавец. - «Натуральные ткани» закупаются в основном на рынке «Садовод». Как вы понимаете, ни о каком качестве речи не идет, оно ужасно! Покупатели шли толпами, чтобы вернуть товар. Школьная форма, например, на 100% из полиэстера. А цена на одежду для этого китайского ширпотреба сильно завышена - от 5 до 10 тысяч рублей. Сейчас мне стыдно за то, что я продавала!

"Джиган теперь в стоп-листе"

Информация о доходах Джигана закрыта, но сам артист признавался, что в месяц зарабатывает не менее 5 миллионов рублей. Главным образом, на выступлениях. По данным звездных промоутеров, Джиган довольно высокооплачиваемый артист.

- За 40-минутный концерт он берет не меньше 10-15 тысяч долларов, - рассказал kp.ru один из концертных организаторов. – Были случаи, когда Джиган выступал на дне города в Москве, еще каких-то общественных мероприятиях – гонорар за них доходил до миллиона рублей. При этом у рэпера довольно непростой райдер, с заказчиков три шкуры дерет. За нарушение любого пункта договора для организаторов предусмотрены денежные штрафы.

Не исключено, что после семейного скандала карьера исполнителя пойдет вверх, как например, у Димы Билана после нашумевшего шоу «под коньячком» в Самаре - того стали чаще звать на корпоративы. Однако, может быть и обратное.

- Иметь дело с наркоманами – а в этом случае, я полагаю, наркотики все-таки замешаны, никто не хочет, - поделился с «Комсомолкой» продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. – Уж больно непредсказуемое поведение у таких товарищей. Легче алкоголика вывести на сцену, главное, проследить, чтобы он до концерта нигде не нахлебался. А наркотики уже сгубили карьеру не одного музыканта, бывших ведь не бывает. И даже если Джиган сейчас записывает альбом, думаю, кроме него самого он никому интересен не будет…Рэпер фактически сам себя загнал в стоп-лист. Остается лишь посочувствовать бедной девочке Оксане и пожелать ей сил, ведь на ней теперь вся большая семья.

samoylovaoxana Моя внутренняя Рассомаха видимо усовершенствовала свои навыки с последней беременности

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Инстаграм Оксаны подорожал на 40 миллионов»

Оксана Самойлова – одна из самых популярных инста-мамочек страны и еще до скандала с мужем была успешным блогером с почти 10-миллионной армией подписчиков. Сейчас же на фоне всеобщего интереса и сочувствия молодой маме, которая месяц назад родила мужу долгожданного сына и получила за это «благодарность» в виде загулов и неадекватного поведения, ее аудитория выросла на 800 тысяч человек. При этом Самойлова не сидит сутками в Инстаграме, а наоборот, ушла в «режим тишины», публикуя короткие посты раз в неделю. С подписчиками она откровенна в меру: признает, что проблемы есть, что она страдает, но при этом выносить сор из избы не намерена.

samoylovaoxana Хорошо,что у меня есть мои дети

- Такое поведение выглядит очень достойно и грамотно: девушка не пропала из соцсетей насовсем, заставив переживать своих фолловеров. Она, можно сказать, проявляет заботу об их чувствах, дает хоть какую-то информацию о том, как справляется в этот тяжелый период, - комментирует Даниил Запятой, директор департамента спецпроектов агентства «Социальные сети». – Мы часто говорим нашим клиентам, что молчание – по-прежнему золото, особенно в период столь высокого информационного шума, когда людям все чаще требуется цифровой детокс. Однако, я бы не рекомендовал публичным людям пропадать из Инстаграма более, чем на пару недель, если они не хотят оттока подписчиков и берегут их лояльность.

«Режим тишины» - пока довольно редкое явление, хотя на фоне скандалов и всеобщего интереса это действенный инструмент по привлечению подписчиков. Люди хотят знать, что происходит, даже если раньше они не следили за этой персоной, и они готовы ждать. Однако, зачастую мы наблюдаем в соцсетях другую стратегию поведения, как например, в ситуации с гибелью людей на вечеринке «аптечного ревизорро». Я никого не осуждаю, но хочу отметить, что популярность странички Екатерины Диденко, потерявшей мужа и друзей, выросла во многом благодаря притоку хейтеров, которые глумились над ее слезами в прямом эфире и походами на ток-шоу. А к Самойловой, избравшей другую стратегию, пришла совсем другая, адекватная аудитория.

Если ее аккаунт вырос на 800 тысяч подписчиков, конечно, он стал стоить дороже. Это можно сравнить с ростом акций компаний. Если исходить из расчета, что стоимость привлечения одного живого подписчика (не бота) в среднем обходится в 50 рублей, то Инстаграм Самойловой подорожал примерно на 40 миллионов рублей. Однако, предполагать, как в этом случае вырастет ценник за размещение рекламных постов, я не стану. Это некорректно, так как зачастую прямой корреляции нет: на расценки влияет гораздо больше факторов, чем просто рост подписчиков.

КСТАТИ

Сам рэпер с женой для комментариев по-прежнему недоступны - их телефоны то отключены, то абонент не берет трубку. Пиарщики обоих супругов также ушли в глухую оборону - даже на вопросы о выходе нового альбома отвечают "Без комментариев". Более того, никто из немногочисленных друзей пары на вопросы "КП" так и не ответил. Скорее всего, супруги попросили знакомых не распространяться об их ситуации.

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