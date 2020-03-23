2020-03-23T21:17:16+03:00
Звезды

Развода не будет: коронавирус во второй раз оставил Лолиту замужем

Решающее судебное заседание по разводу, которое должно было состояться 27 марта, отложили на неопределенный срок
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Лолита МилявскаяЛолита МилявскаяФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы не только в работу больниц, офисов, фитнес-клубов и во всевозможные досуговые мероприятия. У кого-то от карантина, к примеру, страдает личная жизнь. Так, певица Лолита, чей громкий развод с пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым растянулся почти на полгода, вновь останется официально замужней женщиной. Таким образом, китайская зараза нарушила планы певицы уже во второй раз.

Напомним, 13 марта долгожданное расторжение брака не состоялось из-за двухнедельного режима изоляции адвоката Милявской Сергея Жорина - его попросту не пустили на заседание. Следующий суд должен был пройти 27 марта, но на этот раз планы нарушил карантинный режим, введенный в том числе, и на некоторых судебных участках.

- Заседание из-за коронавируса отложили на неопределенный срок, поэтому Лолиту снова не разведут, - сообщил kp.ru Сергей Жорин.

Напомним, бракоразводный процесс мог бы пройти быстрее: общих детей у пары нет, совместно нажитое имущество не делят. В таком случае супруги просто приходят в ЗАГС, подают заявление и через месяц становятся официально свободны. Но Иванов решил развестись через суд: мол, на совместный поход в ЗАГС у Лолиты нет времени из-за постоянных гастролей. Милявская ответила встречным иском, потребовав признать ее почти девятилетний брак фиктивным. В суде адвокат артистки Сергей Жорин доказывал, что тренер все это время не пытался создать семью, а жил с певицей ради собственной выгоды - например, израильского гражданства, которое автоматом получил вслед за Лолитой. И если союз признают фиктивным, всего нажитого, в том числе израильского паспорта, Иванов попросту лишится.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые подробности развода: муж Лолиты пичкал ее опасными препаратами и запутался в своих браках

Адвокат Сергей Жорин уверен, что до Лолиты у фитнес-тренера было ещё несколько жён (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Италии темпы роста смертности от коронавируса сократились на 50 человек в сутки
«Не верьте слухам»: глава Ставропольского края рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в регионе
Мишустин освободил от занимаемой должности главу Роскомнадзора
«Делай пять»: Google вместе с ВОЗ расскажут, как помочь «остановить» коронавирус
ЕС из-за коронавируса впервые приостановил действие базового документа еврозоны
В ВОЗ рассказали о лекарствах от коронавируса
Эксперт: вакцину от коронавируса можно сделать за год, вопрос к эффективности
Закрыть метро, выставить посты: Эксперт настаивает на введении жесткого карантина в Москве
Учителям в селах в малых городах компенсируют оплату ЖКУ
Коронавирус на Украине: режим ЧС ввели еще в трех областях
"Посчитала, что для нее рисков нет": Эксперт прокомментировал поступок врача из Ставрополя, заразившей 11 человек
Украинцам запретят покидать территорию страны с туристическими целями
Безопасность полета Шойгу в Сирию обеспечили российские истребители
Путин поручил Минпромторгу обеспечить граждан материалами для борьбы с коронавирусом
Россиян предупредили о последствиях самостоятельной отмены туров
Youtube и Instagram не удалили фейковые новости о коронавирусе
Российских студентов и волонтеров планируют привлечь к оказанию помощи пенсионерам
Во Франции прошли успешные испытания лекарства от коронавируса
Независимые АЗС попросили правительство о льготах из-за риска роста цен на бензин
Правительство включило 400 новых компаний в перечень системообразующих предприятий
В Совфеде прокомментировали введение домашнего режима для москвичей старше 65 лет