Развода не будет: коронавирус во второй раз оставил Лолиту замужем

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы не только в работу больниц, офисов, фитнес-клубов и во всевозможные досуговые мероприятия. У кого-то от карантина, к примеру, страдает личная жизнь. Так, певица Лолита, чей громкий развод с пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым растянулся почти на полгода, вновь останется официально замужней женщиной. Таким образом, китайская зараза нарушила планы певицы уже во второй раз.

Напомним, 13 марта долгожданное расторжение брака не состоялось из-за двухнедельного режима изоляции адвоката Милявской Сергея Жорина - его попросту не пустили на заседание. Следующий суд должен был пройти 27 марта, но на этот раз планы нарушил карантинный режим, введенный в том числе, и на некоторых судебных участках.

- Заседание из-за коронавируса отложили на неопределенный срок, поэтому Лолиту снова не разведут, - сообщил kp.ru Сергей Жорин.

Напомним, бракоразводный процесс мог бы пройти быстрее: общих детей у пары нет, совместно нажитое имущество не делят. В таком случае супруги просто приходят в ЗАГС, подают заявление и через месяц становятся официально свободны. Но Иванов решил развестись через суд: мол, на совместный поход в ЗАГС у Лолиты нет времени из-за постоянных гастролей. Милявская ответила встречным иском, потребовав признать ее почти девятилетний брак фиктивным. В суде адвокат артистки Сергей Жорин доказывал, что тренер все это время не пытался создать семью, а жил с певицей ради собственной выгоды - например, израильского гражданства, которое автоматом получил вслед за Лолитой. И если союз признают фиктивным, всего нажитого, в том числе израильского паспорта, Иванов попросту лишится.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые подробности развода: муж Лолиты пичкал ее опасными препаратами и запутался в своих браках

Адвокат Сергей Жорин уверен, что до Лолиты у фитнес-тренера было ещё несколько жён (подробности).