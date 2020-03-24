2020-03-23T21:40:19+03:00
Общество

Роскачество рекомендует мыть упаковки: как защитить себя от вирусов на продуктах

Эксперты рассказали о мерах безопасности при походах в магазин и заказе на дом
Анна КУКАРЦЕВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Если вы решили добровольно самоизолироваться дома, чтобы не дать коронавирусу шанс, то рано или поздно столкнетесь с проблемой — продукты заканчиваются... Что делать - заказать через онлайн-сервис доставки или пойти в магазин самому? Эпидемиологи считают, что безопаснее заказывать продукты, ведь тогда риск контакта с человеком, который может быть инфицирован коронавирусом, минимальный. Но далеко не все популярные ритейлеры предлагают доставку продуктов.

- При заказе продуктов онлайн стоит учитывать, что сейчас службы доставки работают в режиме сверхвысокой нагрузки, - предупреждает Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества. - У наиболее популярных онлайн-супермаркетов этот срок превышает несколько недель. Также увеличена минимальная стоимость заказов. Поэтому уже сейчас прикиньте, какие продукты вам понадобятся через неделю-две и оформите заказ.

5 важных правил безопасности

Каким бы методом вы ни воспользовались, есть несколько простых и общих правил безопасности, которые позволяют свести к минимуму риск заразиться коронавирусом.

1. Протирайте твердую упаковку.

Помещения магазина и склады, откуда вам доставят еду, могут регулярно обрабатываться и дезинфицироваться, но это не гарантирует, что вирус не окажется на том товаре, что вы заказали.

Виктор Ларичев, ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи советует хорошо промыть упаковку, если она пластиковая, металлическая или стеклянная. Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть микробы, а уже протертые продукты убрать на полки.

2. Мойте руки, протирайте стол и прочие поверхности.

Те поверхности, на которые вы выкладывали продукты, лучше протереть. Шанс, что вирус попадет на стол или кухонный гарнитур, минимален, но лучше и его свести к минимуму.

3. Тщательно мойте овощи и фрукты.

Это защитит не только от коронавируса, но и от других бактерий и микроорганизмов. Огурцы, помидоры, перец и зелень перед употреблением замачивайте в воде на 10-15 минут, затем тщательно промывайте под струей проточной воды. Огурцы с неровной поверхностью желательно тщательно промыть с использованием чистой кухонной щеточки под струей проточной воды.

Можно использовать и специальные средства для мытья фруктов и овощей. Или нейтральное мыло типа детского. Но не забудьте потом все тщательно смыть.

4. Не касайтесь лица, после того как хватались за тележку.

Выбирайте для похода в магазин то время, когда там меньше всего людей.

- Находясь в магазине, соблюдайте дистанцию от других покупателей, - говорит Виктор Ларичев. - Держитесь подальше от чихающих и кашляющих. Контакт с потенциально зараженными людьми – самый большой фактор риска. Если есть маска, наденьте ее при входе в магазин. В самом магазине, после того как вы взялись за корзинку или тележку, не подносите руки к носу или рту. Главное – тщательно вымыть руки с мылом после того, как вернетесь домой.

5. Расплачивайтесь картой или приложением на смартфоне.

Это касается и дистанционных покупок, и оплаты в магазине. Так вы снизите риск контакта с кассиром и не будете прикасаться к бумажным купюрам.

Старайтесь не прикасаться и к курьеру, который доставляет товары на дом. Виктор Ларичев рекомендует просить курьера не передавать заказ из рук в руки, а оставить его у двери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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