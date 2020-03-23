Сергей Лукьяненко: В Лондоне раскупили все термометры

Знаменитый автор «Дозоров», «Черновика», «Лабиринтов отражений» Сергей Лукьяненко — частый гость на Британских островах. Что связано с его работой. Но этот визит оказался необычным.

РАЗОБРАЛИ ТЕРМОМЕТРЫ

- Сергей Васильевич, Вы зашли в лондонскую аптеку и сняли пустые полки, где написано «термометры», рядом полки с жаропонижающими — там тоже пустовато, а вы вообще за чем заходили — не за маской?

- Честно говоря, банально зашел за витаминками. Нужные мне нашел. Набор анальгетиков, на самом деле, в аптеке был — но самый минимальный. Ибупрофен я увидел. То, что разобрали термометры, может быть удивительно для нас - ведь в каждой российской семье термометр есть. Ну, а англичане вот так отреагировали на коронавирус. Разобрали и самые дорогие, за 55 фунтов - это, скорее всего, бесконтактные.

- Наличием масок не поинтересовались?

- Я спрашивать не стал, но почти 100-процентно масок не было - меня об их отсутствии уже предупредили знакомые. Чтобы не раздражать провизора, не стал лишний раз интересоваться.

ОДИНОКИЕ СТЕЙКИ

- Вы зашли и в продовольственный супермаркет, как написали на своей страничке "не самый дешевый" — где обнаружили и совсем пустые, и почти пустые ряды.

- Я, каюсь, зашел купить пару пачек любимого «чеддера» В Москве его такого качества до сих пор не достать. Сыры там были. Дальше стал изучать полки. Выгребли всю туалетную бумагу, носовые платки, бумажные полотенца. Весь ассортимент. На мясных полках одиноко лежал стейк в пластике, где-то дальше еще что-то. Но магазин хороший, большой, и потому у них есть отдельный прилавок мясника. В нем всегда было невероятное изобилие. У нас, может, в «Азбуке вкуса» нечто похожее, но цена в Москве выше. На этот раз там лежали пара кусков какого-то мяса и рыба в очень бедном ассортименте. Свинина там дешевле всего - потому ее выгребли первой. Но и дорогих стейков почти не осталось — две три упаковки на длиннющей полке.

- Как реагировали на шокирующую ситуацию дефицита продавцы?

- Довольно спокойно. С неким таким английским достоинством. Ну, это черта британского характера.

Сергей Лукьяненко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

НЕ ДО КНИЖЕК И КУЛЬТПОХОДОВ

- Вы сфотографировали почти пустую Трафальгарскую площадь.

- По издательским делам бываю в Лондоне часто, там живет мой литературный агент, — такое увидел в первый раз. Толкучка всегда, на ступенях памятников люди десятками — сейчас никого.

- «Уотерстоунс», огромный книжный - пуст совершенно?

- Единицы покупателей. Магазин многоэтажный. Мы с женой зашли детям купить английских книг — там обычно толпа. Это не связано с тем, что англичане разлюбили чтение. Людей мало везде.

- И в ресторане на Свалоу стрит вы оказались единственными посетителями?

- Это улица дорогих магазинов и ресторанов в центре. Заходили туда в прошлые визиты пару раз — выпить по бокалу вина. Вот и сейчас зашли. К нам выходили все, от шеф-повара до владельца.

- И что, официант, который вас обслуживал, раскашлялся?

- Ну, это я немного приврал.

- Но тартар то был?

- Тартар был вкусный.

- Никто не высказывал неприязнь к русским?

- Нет, ее и прежде не было — я не встречал, во всяком случае. Один раз в пабе огромный мужик, спросив, откуда мы - и услышав, что из Москвы, сказал, что не любит Путина. А мы сказали, что наоборот — на том весь разговор и закончился.

- О чем говорили в ресторане?

- Управляющий и шеф-повар нам говорили, что этот спад, и этот вирус — просто беда. Что еще одна такая неделя без клиентов - и они развалятся и закроются. В центре Лондона огромные ставки арендной платы — долго не продержаться.

- Вы увидели в дорогом магазине скидки на элитный шоколад?

- В «Фортнуме» да, шоколад продавался дешевле обычного. Он пафосный, старается держать лицо, но и за полцены, и за треть цены были товары.

ЗАМАСКИРОВАВШИЕСЯ КИТАЙЦЫ

- На нашем ТВ был сюжет про разоряющихся лондонских таксистов.

- Мы на такси ехали из аэропорта Хитроу в город - и я не смог расплатиться карточкой. Когда я попытался оплатить кредиткой — водитель мне стал живо объяснять, что это сейчас не работает. К счастью, у меня был кэш. Но для Лондона это совсем не характерно.

- Возвращаясь в Москву, в том же Хитроу вы уткнулись в толпу китайцев в масках…

- Ну, я сам маску там не надевал ни разу. Не сильно то она помогает. Китайцы некоторые не по одной, а по две-три маски надевали. Как они ухитрялись дышать - было непонятно. В самолете с нами летела девушка, укутанная в целлофан как кукла. В аэропорту, кроме китайцев и русских, было еще немного британцев.

- Вас и меню в бизнес-зале удивило?

- Впервые обнаружил, что нет омлета — яйца в английском меню были всегда. А тут лишь овсянка и какие то нарезки. Ощущение, что не успели или не смогли закупить яйца.

- И в туалетах все «подмели»?

- Пустые рулончики из под туалетной бумаги в кабинках.

- Что покупали улетающие из Лондона в дьюти-фри?

- Известные шотландские и ирландские напитки.

ПРЕДГРОЗОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ

- Ваш литературный агент пребывал в тревоге?

- Он человек с чувством юмора и разумный, но считает, что ситуация серьезная. В панику он не впадал. Англичане могут скупать упаковками туалетную бумагу и яйца, но постараются не показывать, что они запаниковали. Как в старом анекдоте «Темза, сэр».

- Общее ощущение от мартовского визита в "предкарантинный" Лондон?

- Ощущение предгрозовое. Люди еще позавчера ругали власти за то, что не принимаются решительные меры. Рассуждали о том, почему такая позиция: пусть все переболеют и получат иммунитет. Но вот уже ситуация резко изменилась. Сегодня общался с русскоязычным приятелем из Лондона. Он сообщил, что разрешили в столице парковаться в ранее запрещенных местах Из-за того, что огромное число людей дома, на удаленке. Сказал, что будут выплачиваться фиксированные сумма тем, кто в простое — как вспомоществование, вместо зарплаты. Похоже, выдержать британскую невозмутимость до конца им не удалось.

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