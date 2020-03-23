Астролог Тамара Глоба о последствиях коронавируса: «В середине апреля все это начнет завершаться!»

Известный астролог Тамара Глоба проводит индивидуальные встречи и консультации: от 100 тыс. руб. — за подробную беседу и индивидуальный прогноз. Также Глоба дает советы и делает прогнозы на актуальные темы. Сейчас гороскопы и предсказания читают не только те, кто верит в астропрогнозы. Люди развлекаются, изучая прогнозы, которые помогают отвлечься от реальных новостей и компетентных мнений о проблеме.

Тамара Глоба рассказала о том, когда ситуация с коронавирусом в нашей стране благополучно разрешиться, снимут карантин.

Как и многие ее коллеги Тамара Глоба сообщила, что в прогнозе на 2020-й год она нынешнюю ситуацию предсказывала: «Я говорила, что очень многие страны захлопнуться в этом году, что въезд за границу будет ограничен и продолжаться это будет как минимум полтора – три года. Потому что это такой период. Мы вступили в новый этап. Помните период 2001-го года – «две башни»...(речь идет о теракте в США). Вот сейчас примерно такой же этап – открывается новой десятилетие. На первом уровне оно будет открываться с угрозами, которые есть и существуют сейчас. Но в последствии, конечно, они перетекут в другую форму. И мы действительно будем активно заниматься и экологией, и здоровьем земли и человека. Экология жизни человека она тоже очень важна. Обратите внимание, люди перестали следить за элементарной гигиеной. Повальное «все можно» и «все равно» пришло в жизни всех. Невероятное количество проблем, болезней, которые приносят заразу людям. Раньше всех проверяли, ограничивали как-то это все…»

Астролог Глоба сообщила, что наш карантин скоро завершится. Конечно, будут последствия в экономике и других сферах жизни. Но Тамара Глоба, сделав свои астрологические расчеты, сделала такой вывод о нашей новой напасти – коронавирусе: «По большому счету то, что началось сейчас – это завершится в ближайший период. Первая волна отхода будет в середине апреля. Вторая волна – будет в самом начале июня, когда нас будут волновать уже другие проблемы. Ну и наконец возврат к этой ситуации, когда нас будут волновать проблемы со здоровьем, вирусом, но уже другого плана вернется в конце осени этого года и перекинется на начало зимы...»

Глоба предполагает: «Думаю, что самый эпицентр мы прожили осенью, когда никто не обращал на это внимание, и зимой. Очищение от этих проблем развернется в течении года… Тем не менее последствия будут длиться еще года три, три с половиной. Когда мы будем справляться со многими непростыми вещами».

Свои прогнозы Тамара Глоба озвучила в эфире «Русского радио». Астролог объяснила какие планеты, затмения и прочие «астрологические нюансы» повлияли на наступление непростого периода. И пообещала: «У каждого знака в этом году будут позитивные перемены – они касаются будущих возможностей. Хотят люди или нет, но жизнь заставит их меняться и делать шаги в будущее. Любые испытания и события, которые мы здесь проходим они делают нас крепче и сильнее». Также Глоба призвала научиться без паники перепланировать отпуска и прочие дела.

КСТАТИ

Влияет ли коронавирус на деторождение и почему чаще бывает у мужчин: эпидемиолог Минздрава прокомментировал вымыслы и правду о COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико рассказал, чего ждать от коронавируса и каковы прогнозы его распространения в России. «КП» выбрала самое интересное из рассказа специалиста (подробности)