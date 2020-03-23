Влияет ли коронавирус на деторождение и почему чаще бывает у мужчин: эпидемиолог Минздрава прокомментировал вымыслы и правду о COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико рассказал, чего ждать от коронавируса и каковы прогнозы его распространения в России. «КП» выбрала самое интересное из рассказа специалиста.

По мнению эксперта, активность распространения вируса будет снижена уже в апреле – мае. Кроме того, эпидемиолог подчеркнул, что сейчас не Средние века, когда эпидемии охватывали половину населения земного шара, и меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции сегодня принимаются всеми странами.

Николай Брико считает, что человечество не придумало для борьбы с вирусами ничего более эффективного, чем вакцина, которая особенно важна для вирусов с аэрозольным принципом передачи, таких, как коронавирус SARS-CoV-2.

- Вакцина - это единственное эффективное средство остановить эпидемию. Выявить всех больных при обилии легких форм течения заболевания COVID-19 сложно, - сказал Николай Брико, выступая в информационном агентстве ТАСС.

Однако пока вакцины нет, нужно принимать все меры по сдерживанию распространения заразы и по снижению нагрузки на систему здравоохранения.

Также эпидемиолог обратил внимание на то, что крайне важно для будущего здоровья людей по всему миру создать коллективный иммунитет против коронавируса, то есть прослойку с иммунитетом в 95% населения.

Вполне вероятно, что вакцина от коронавируса появится к концу этого года – началу следующего, ведь попытки создать вакцину идут сейчас по всему миру, а в США начата клиническая фаза испытаний (на людях).

На вопрос, возможна ли передача коронавируса через посылки, пришедшие по России, эксперт ответил, что точные сроки жизни коронавируса на поверхности не известны, однако стоит помнить, что коронавирус SARS-CoV-2 способен жить на металле 2 – 3 часа, картоне и пластике - несколько суток.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Николай Брико. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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Ответил Николай Брико и на часто встречающийся вопрос о том, возможно ли нарушение репродуктивной функции у мужчин, переболевших коронавирусом. Данных о том, что у мужчин, переболевших коронавирусом, каким-то образом снижается репродуктивная функция, нет. Но мужчины заболевают SARS-CoV-2 почти в два раза чаще, чем женщины, это правда.

Вероятно дело здесь в том, что возможности иммунного ответа у мужчин и женщины могут отличаться, а возможно стоит учесть и тот факт, что у мужчин здоровье чаще отягощено хроническими заболеваниями.

Данных о том, что люди со второй группой крови хуже переносят коронавирус, тоже нет, но вероятность того, что есть какие-то генетические предрасположенности к заболеванию и что генетика влияет на течение болезни, существует.

Николай Брико считает, что российская система подготовки кадров для борьбы с инфекциями различного происхождения унаследовала лучшее от советской системы и на сегодня – одна из лучших в мире. Отсюда специалист делает вывод о том, что не случайно в России коронавирусная инфекция не нашла такого широкого распространения, как в мире, а прирост за последние сутки составил 71 человек.

Это значит, что в России нет такого взрывного роста случаев заражения, как было в Китае.

Более того, как только в Китае стали появляться первые случаи инфицирования, в России уже был принят целый ряд ограничительных мер на правительственном уровне.

На вопрос, почему столько смертей от коронавируса в Италии, эпидемиолог ответил, что это, скорее, вопрос статистики и продолжительности жизни в этой европейской стране.

- В Италии говорят о «погибших от пневмонии», это регистрационные особенности, особенности учета, - сказал Николай Брико. - Но, прежде всего, Италия – это страна с очень высокой продолжительностью жизни. Если посмотреть, кто умирает в Италии, то 98 % это люди старше 60 лет. Смертность среди лиц, старше 80 лет, 16 – 17 %. Второй момент – особенность здравоохранения. Судя по всему, в Италии были недостаточно внимательны к инфекции на первом этапе. И сегодня, когда меры уже ужесточились, дошли почти до китайских, есть люди, которые отказываются от мер ограничения. Их преследует полиция, потому что они распространители инфекции. То есть можно говорить и про особенности менталитета. К тому же Италия сейчас столкнулась с отсутствием необходимого количества аппаратов ИВЛ, ЭКМО. Наша страна помогает, где-то 9 военных самолетов уже отправили туда. Отправили наших специалистов, аппараты и средства для дезинфекции, чтобы помочь справиться с инфекцией.

Николай Брико подчеркнул, что ни одной стране в одиночку не победить коронавирусную инфекцию и силу этой болезни не надо недооценивать.

- Да, большая часть заболеваний протекает легко, более 80%, но нередко, к сожалению, особенно у лиц пожилого возраста, отягощенных различными хроническими заболеваниями, болезнь протекает тяжело. Наблюдаются острая сердечная и легочная недостаточность. И здесь может помочь только аппарат ИВЛ, аппарат ЭКМО. Поэтому будем внимательно относиться к этой инфекции и делать все, чтобы не допустить ее дальнейшего распространения.

Эксперты говорят о том, что, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, полностью пришлось бы изолировать страны друг от друга как минимум на четыре недели, но это невозможно.

Сейчас новые случаи заражения в Китае и в Южной Корее связаны в основном с тем, что вирус все-таки проникает в страны из-за границы. В Китае прошли острую фазу, но появилась проблема повторного инфицирования и это тоже предмет для изучения учеными и врачами.

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