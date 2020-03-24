Коронавирус в Греции: Результаты теста становятся известны максимум через 3 суток

«Мазок на обнаружение нового коронавируса (официально его именуют SARS-CoV-2) забирают из полости носа или горла пациента, - рассказала «КП» глава комиссии по экспорту/импорту Греко-российской торговой палаты Елена Калинина. - Затем образец отправляется в ближайшую лабораторию (всего в стране их 7), и результат известен через 24-72 часа. В начале эпидемии многие медики высказывали обеспокоенность по поводу точности этого теста (молекулярная ПЦР-диагностика, ее признали эффективной и в России — ред.), но теперь точность этого метода считается чрезвычайно высокой.

Тесты в Греции проводят как частные, так и государственные клиники. В государственных (практически во всех) он делается бесплатно — но только тем, у кого есть явные признаки заражения (лихорадка, температура, кашель, одышка), медперсоналу в случае появления признаков заболевания, пожилым людям (старше 70 лет) и лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, у которых наблюдаются признаки ОРВИ, сопровождаемые кашлем и одышкой.

На время выявления результата пациент должен находиться на карантине в стационаре либо в домашних условиях.

Тем, у которых нет симптомов, бесплатное тестирование не назначается. Однако можно сделать тест в частных клиниках — это стоит от 200 до 400 евро, но можно найти и за 150. Если проба покажет, что пациент инфицирован, данные отправляются в единый справочный центр и заболевшего направляют на повторный анализ в государственную лабораторию».

- Сейчас тестирование станет более массовым, - дополняет главный редактор портала «Русские Афины» Павел Онойко. — Идут закупки нового оборудования. Стоимость обследования будет снижаться, поскольку к производству необходимых реактивов подключились все фармацевтические компании Греции. Кроме того, в стране развернуто 500 мобильных государственных лабораторий. В первую очередь они будут отправлены в отдаленные деревни, где нет медицинских учреждений. Еще одна зона их обслуживания — пожилые люди, которые не имеют возможности самостоятельно дойти до стационарных лабораторий.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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