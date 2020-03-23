Тесты на коронавирус для всех: реально ли проверить целую страну

Чем шире распространяется коронавирус, тем больше людей задают вопрос: как провериться на опасную инфекцию? В России тестирование сейчас бесплатное, но доступно достаточно ограниченному кругу лиц - тем, кто вернулся из-за границы или контактировал с ними и имеет симптомы ОРВИ. Именно этим объясняют многие эксперты столь невысокое — по сравнению с большинством стран мира — количество больных COVID-19 в нашей стране. Кого нужно тестировать на самом деле, чтобы борьба с новой инфекцией была максимально эффективной? Разбираемся с экспертами.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: расширение тестирования на COVID и затем изоляция всех зараженных — две главные меры борьбы с инфекцией.

- Южная Корея стала лидером в борьбе с коронавирусом во многом именно благодаря грамотной диагностике, - напоминает специалист по международному здравоохранению, иммунолог, кандидат медицинских науки Николай Крючков. - Там быстро наладили мощности для тестирования и проверяли более 20 тысяч человек каждый день. Заболевших тут же изолируют, чтобы они не распространяли инфекцию дальше. За счет масштабной диагностики Республика Корея, с одной стороны, вышла на первые места по количеству больных, а с другой стала образцом эффективного противодействия инфекции. Летальность там сейчас одна из самых низких в мире – менее 1%! Как за счёт эффективных противоэпидемических мероприятий, так и в связи с тем, что удаётся выявлять множество несмертельных случаев легкого течения инфекции.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: расширение тестирования на COVID и затем изоляция всех зараженных — две главные меры борьбы с инфекцией.Фото: Олег ЗОЛОТО

НЕРВНЫХ - ПОЛСТРАНЫ, И ВСЕ ПОБЕГУТ ПРОВЕРЯТЬСЯ

Меры профилактики вирусных инфекций.

Если тестировать на коронавирус всех, кто кашляет-чихает, не говоря уже об опыте Южной Кореи, где проверяют всех подряд, то наша система здравоохранения просто захлебнется, говорят скептики. К врачам ринутся толпы встревоженных людей, лишая ресурсов на помощь тем, кто находится в тяжелом состоянии.

Возникнет ли такая проблема и как ее решать, мы спросили директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

- Я за то, чтобы тестирование могли проводить все лаборатории, которые для этого технически приспособлены, - сразу поясняет профессор Лукашев.

- Но тогда есть опасения, что, как и при всякой диагностике, будут встречаться ложноположительные диагнозы - это посеет лишнюю панику.

- У качественных тест-систем процент ложноположительных и ложноотрицательных результатов низкий.

- И все-таки, если тесты будут показывать положительный результат, то даже люди без симптомов или с легкой формой болезни (а таких, говорят, большинство) побегут к врачам. Неоправданно и неподъемно вырастет нагрузка на поликлиники и больницы.

- Опыт других стран показывает, что госпитализация всех людей с легкими формами COVID-2019 в разгар вспышки невозможна и, скорее всего, нецелесообразна. В Европе, США, Китае пошли по такому пути: если есть техническая возможность госпитализировать больных с легкой формой в начале вспышки, это делают. Когда же вспышка прогрессирует, то в большинстве зарубежных стран таким больным рекомендуют оставаться дома, давая рекомендации по лечению дистанционно.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в одном из интервью журналистам примерно о том же. По его словам, людям молодого и среднего возраста, у которых нет высоченной несбиваемой температуры, одышки, действительно целесообразнее изолироваться дома. И лечиться самыми простыми симптоматическими лекарствами: жаропонижающие, от кашля и т. д.

У КОГО ВСЕ-ТАКИ НУЖНО ВЗЯТЬ АНАЛИЗ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

- Первый и главный вопрос: кого сейчас нужно тестировать на коронавирус? - спросили мы у Николая Крючкова.

- Исходя из международной практики, показавшей свою эффективность, можно выделить несколько групп.

Первая: люди, у которых появились первые симптомы COVID-19. Для них нужно прямо на дому организовать забор мазков. В Москве это делается. Но в регионах об аналогичных процедурах я не слышал.

Второе: те, кто контактировал с заболевшими. Изначально их много, и по мере распространения инфекции отслеживать такие цепочки все сложнее. Поэтому доля этой группы будет сокращаться. Дальше нужно постепенно расширять контингент тестирования. Например, в каком-то городе или регионе введен строгий карантин. Приезжает человек из другой местности. Значит, на въезде нужно сразу его тестировать. Это можно делать даже на трассах — брать мазки из носоглотки, оформлять. По этому пути сейчас пошли американцы в Нью-Йорке. Там стоят патрули, вместе с автоинспекторами останавливают машину, берут мазок, фиксируют данные, контакты этого человека и отпускают.

- Сейчас нам рекомендуют максимально изолироваться. Скажем, я хочу переехать пожить за город к пожилым родителям. Мне важно убедиться, что не привезу им коронавирус. Симптомов у меня нет, но я хочу протестироваться, чтобы быть уверенной, что не переношу заболевание бессимптомно. Может, на этот случай и нужно делать тесты всем желающим?

- Желание абсолютно разумное. Таким людям нужно создавать возможности протестироваться платно. Например, в сетях коммерческих клиник, лабораторий. Спрос сейчас очень большой, особенно в крупных городах. Думаю, в самое ближайшее время этот спрос будет удовлетворен. Крупные компании готовятся к регистрации своих диагностических тест-систем.

Сотрудник скорой медицинской помощи и пациент с подозрением на коронавирус на территории многопрофильного медицинского центра "Новомосковский" в Коммунарке. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- Сейчас, как сообщают, например, пациенты больницы в Коммунарке, результат тестов становится известен в лучшем случае через несколько дней. Одна из сетей коммерческих лабораторий заявила, что готовится запустить платную сдачу анализов на COVID, и результат обещают не меньше чем через два рабочих дня. Люди переживают: пока буду ждать свой анализ, на меня чихнут-кашлянут, заразят и потом грош цена результату теста.

- Это ситуация, типичная для всех анализов, результаты которых готовятся достаточно длительное время. Просто нужно в эти дни до готовности теста вести себя максимально осторожно, изолироваться, строго соблюдать меры гигиены, свести к минимуму риск заражения.

НАЙТИ ПЕРЕБОЛЕВШИХ

- Специалисты говорят, что кроме анализа для обнаружения вируса у заболевших есть тест, который покажет, что ты уже переболел. А сейчас в соцсетях люди пишут: я перенес в январе-феврале нечто, очень похожее на «Корону». Но в России официальных данных о существовании такого теста нет.

- Речь может идти об ИФА — иммуноферментном анализе на наличие антител к вирусу. Такие белки — антитела класса IgG - появляются после того, как человек выздоровел. Сейчас очень интересное предложение озвучил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что нужно массово тестировать граждан на антитела, чтобы выявлять переболевших. Такие люди, как правило, уже вне зоны риска, и сами никого не заразят. И их предлагается отправлять на «спасение экономики». То есть они будут работать, пока остальные на карантине.

Правда, пока еще 100%-но не прояснен вопрос о возможности повторного заражения. И для огромного населения России, в отличие от Израиля, такое поголовное тестирование вряд ли возможно. Но для желающих, конечно, должна быть возможность. Плюс в исследовательских целях это важно — чтобы понимать в целом процент переболевших, характер распространения инфекции в нашей стране.

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