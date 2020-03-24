Дым сигар, девушки и горячие танцы: Джиган нарушил карантин, устроив шумную вечеринку

Вернувшиеся на днях домой в Подмосковье из опустошенного карантином Майами рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова должны были, по действующим в России правилам, две недели сидеть дома. Принимать гостей и выходить самим запрещено: Америка входит в тройку неблагополучных по коронавирусу стран, и риск заражения очень высок.

Однако, на второй день пребывания в своем загородном особняке Джиган не выдержал изоляции и позвал, как минимум, четверых друзей на вечеринку. Одной из таких неосторожных гостей стала бразильская певица и участница телепроекта «Голос-4» Габриэлла Да Силва. Она приехала в дом рэпера с мужем и, наряду с другими участниками тусовки, активно транслировала все происходящее в Инстаграм.

Судя по всему, никто из анти-карантинщиков об ответственности не задумывался. Музыканты вовсю веселились в домашней студии рэпера, сочиняли треки, курили кальян и сигары, пуская дым в камеру, устраивали горячие танцы и импровизированные представления. Так, во время одного из них Джиган назвал Габриэллу своей королевой и опустившись перед ней на одно колено, преподнес импровизированный подарок. Маленькие дочери рэпера все это время бегали по дому, то и дело мелькая в камере, а вот его жена Оксана к тусовке, судя по всему, так и не присоединилась.

- Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и не важно. Я чувствую себя хорошо. Сейчас приедут еще звукорежиссер, битмейкер и вся моя команда. Попробуем сделать что-то новое, - рассказал хозяин вечеринки подписчикам.

Однако, пользователи соцсетей такую преступную беспечность не оценили. «Он что, живет в параллельной реальности?», «Джигану все можно?», «На одну уже завели уголовное дело – та, что из Испании прилетела и пошла лекции давать в универ! Вот вам и карантин», - возмутились подписчики поведением рэпера.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как накажут беспечных гуляк?

За нарушение режима самоизоляции можно получить внушительный штраф и даже понести уголовную ответственность. Однако, это работает только в том случае, если нарушитель кого-то заразил (а как это доказать, большой вопрос).

Для нарушивших «домашний арест» возможны следующие варианты:

- штраф в размере до 80 тыс. рублей;

- обязательные работы на срок до 360 часов;

- исправительные работы или лишение свободы на срок до 1 года;

- лишение свободы до 5 лет в случае гибели кого-то из заразившихся.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768384" frameborder="0"></iframe> Джиган нарушил карантин, позвав друзей на вечеринку.

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