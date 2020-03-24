2020-03-24T10:57:06+03:00
Происшествия

Золотые слитки, наркотики и оружие: ФСБ показала обыски в домах торговцев данными кредиток

В ходе оперативных действий по 62 адресам, где жили нанятые украинские и литовские программисты изъято более 1 миллиона долларов [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В результате спецоперации в 11 регионах России задержаны более 30 членов группыВ результате спецоперации в 11 регионах России задержаны более 30 членов группы
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Золотые монеты и слитки, доллары США, наркотики и оружие. Профессиональные воры не отказывали себе в красивых вещах.

В результате спецоперации в 11 регионах России задержаны более 30 членов группы (включая программистов из Украины и Литвы), которые специализировались на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений. Данные они получали в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей сети Интернет и платежных систем.

- В ходе обысков по 62 адресам пребывания членов организованной группы изъято более 1 миллиона долларов США, 3 миллиона рублей, средства компьютерной техники, включая серверное оборудование использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, поддельные документы удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан России, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, использовавшиеся в противоправной деятельности, а также огнестрельное (нарезное) оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты, - перечисляют обнаруженные вещественные доказательства в ФСБ России.

Программисты-мошенники процветали в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.

- Члены группы создали более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые использовали для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в сети Интернет, - пояснили в ведомстве.

25 задержанным уже предъявлены обвинения по статье "Неправомерный оборот средств платежей в составе преступной группы", которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Мошенникам также грозят штрафы до 1 миллиона рублей. Все задержанные уже заключены под стражу, а их серверная инфраструктура ликвидирована.

Сотрудникам ФСБ удалось задержать и организаторов преступной сети. Они оказались ранее судимыми гражданами России, которые уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

ФСБ показала, как проходило задержание хакерской группировки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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