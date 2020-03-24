Со склада на юге Москвы неизвестные похитили 120 тысяч медицинских масок

Московская полиция ищет преступников, которые обчистили склад с медицинскими масками на юге столицы.

Как стало известно kp.ru, о похищении в ночь на 20 марта заявил 43-летний предприниматель из Иркутска Иван М.*, имеющий в столице свои бизнес-интересы.

- По словам мужчины, он арендует складские помещения на территории бывшей промзоны во 2-м Нагатинском проезде, - рассказал корреспонденту «КП» источник в правоохранительных органах. - Накануне бизнесмен обнаружил, что из его секции исчезли 120 тысяч медицинских масок.

Общую сумму ущерба владелец оценил в более чем 1 миллион рублей. По словам нашего собеседника, похитителей (или похитителя) защитных масок сейчас ищут.

В последнее время в столичную полицию нередко поступают заявления о преступлениях, связанных с масками. Так, 16 марта жертвой мошенников стала живущая в Москве китаянка Ли Вэй Хун. Женщина нашла на сайте Авито объявление о продаже партии в 800 тысяч медицинских масок. Она связалась с продавцом через систему личных сообщений с продавцом. Тот попросил 100%-ную предоплату. Женщина согласилась перевести лишь часть денег, 270 тысяч рублей, но медицинских масок так и не дождалась - после этого продавец перестал выходить на связь.

*имя изменено