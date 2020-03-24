В МОК чуть не переругались из-за переноса Олимпиады

Перенос Олимпиады-2020 в Токио предрешен. В понедельник уже и премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что если Игры невозможно провести в полном формате, то их надо сдвинуть по срокам. А сегодня в японской прессе появилась информация, что Олимпиаду готовы перенести, но не более чем на год.

Любопытно, что тоже самое вчера говорил и один из членов исполкома МОК Дик Паунд. Мол, решение о переносе Игр принято. Но в МОК посчитали это утечкой информации:

«Каждый член МОК имеет право интерпретировать решение исполкома МОК, которое было объявлено вчера», - с недовольством комментировали слова Паунда его коллеги.

Во вторник утром с заявлением перенести Олимпиаду выступил и Национальный олимпийский комитет США.

Японские власти сообщили, что проведут телефонные переговоры с президентом МОК Томасом Бахом. Речь в них будет идти о переносе Игр на 2021 год. Сдвигать их на два года не имеет смысла, так как в 2022 году пройдут Зимние олимпийские игры в Пекине.

Таким образом Олимпиада, скорее всего, пойдет по пути чемпионата Европы по футболу-2020, который стал Евро-2021. Кстати, футболисты оставили те же даты проведения первенства - с 11 июня по 11 июля. Пойдут ли по тому же пути японцы, которые собирались проводить Игры в этом году с 24 июля по 9 августа?

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