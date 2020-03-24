Мир потребления и вечного отдыха – всё

Мы не узнаем новый мир, избавившийся от напасти. Мы уже перестали его узнавать. Еще в декабре, когда пандемией почти не пахло, ВЦИОМ решил опросить россиян – «кто сейчас герой нашего времени»? Ну, можно представить, какую чушь писали сограждане, ориентирующиеся в жизни с помощью рейтинговых программ телевещания. Прошло три месяца, и случилось чудо. В аналогичном опросе на втором месте оказались врачи. 49% россиян ответили – «герой, это врач, лечащий людей».

Что-то подобное произошло, когда Европа оправилась после «Черной чумы». Феодалы жаловались друг другу – «холопы совсем ополоумели, требуют за свой труд оплату золотом и ходят в господском платье». Внезапно, к тяжелому, настоящему труду вернулась его истинная ценность. Оказалось, что трубадуры, лакеи и королевские брадобреи не нужны в новом мире даже даром. Пока.

Чума совсем по-другому расставила приоритеты и героем стал не придворный поэт, а отставной солдат, кормивший в своем приходе людей, запершихся в домах. Или нищий сапожник, «от холодов до холодов» делавший самую жуткую работу, когда на улицах появлялась телега, звенел колокольчик и мортус кричал сорванным голосом: «Выносите своих мертвецов!». Невозможно себе представить, но героями стали лондонские мясники – они погибли почти все, но не дали умереть горожанам от голода.

Потом, конечно же, «рыночек порешал» и опять надул пузырь из профессий, суть которых – социально-приемлемая форма милостыни или узаконенный обман под названием «брендированный шмот». Вот эти все, если сводящие концы с концами «кофе с собой», барбершопы, тату-салоны, где бородатые мастера рисуют такой же поехавшей клиентуре идиотские картинки на теле. Коуч-тренеры. «Профессиональные спортсмены». «Чемпионы ММА по версии…». «Ноготочки». Бессмысленные фитнес-центры, для людей, которые сначала жрут без меры, а потом пытаются выдавить из себя этот жир. И рестораны, где этот жирок нагуливается после «тяжелой» сидячей работы.

Мир симулякров обязательно схлопнется – не выживет в кризис, который неминуем. Звоночки были. Еще несколько лет назад, некоторые «успешные менеджеры» из Москва-Сити, вдруг обнаружили, что их зарплаты, которыми они так гордились, в два-три раза меньше, чем у порядочного и аккуратного московского сантехника со своей клиентской базой. Или московского электрика. Или подмосковного строителя, из тех, кому не стыдно через год навестить домик, который он построил.

А вот от навязанных ценностей не останется и следа. Исчезнут трэвел-блогеры – тренд на открытость границ уже пересмотрен всей планетой, причем одновременно. Сменят профориентацию силиконовые «инстаграммные кисы» берущие по 300 тысяч рублей за рекламу ненужных вещей. И сами эти вещи куда-то пропадут вместе с их потребителями.

А зарплата в 14 тысяч рублей у биолога из «Вектора», где сейчас пытаются побороть коронавирус, станет не предметом застольных шуток над мега-сетом суши, а настоящим национальным позором.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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