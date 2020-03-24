«К ажиотажному спросу на доллары привела паника»: Эксперт объяснил, почему вырос курс американской валюты

Западные экономики заливают пожар на финансовых рынках деньгами. Триллионы долларов выделяются в Америке. Под триллион евро готов выделить для помощи бизнесу и гражданам Евросоюз. Все эти деньги первым делом идут на биржи. Поэтому во вторник пессимизм инвесторов сменился на сдержанный оптимизм. Цена на нефть с утра растет почти на 5% - до 28 долларов за баррель. В том числе на слухах о том, что кулуарные переговоры между Россией, Саудовской Аравией и США уже начались. А это может повлиять на стоимость сырья в дальнейшем.

- Рост рисковых активов во вторник последовал за беспрецедентным шагом Федеральной резервной системы США, призванным служить опорой для крупных сегментов финансовой системы Штатов, поскольку заемщики сталкиваются с платежными проблемами в условиях экономического спада, - объясняет Константин Кочергин, директор казначейства банка «Восточный».

Вместе с нефтью, естественно, укрепляется и российская валюта. Но не так сильно, как «черное золото». За доллар на торгах Московской биржи дают около 79 рублей.

- Главной причиной недавнего ослабления рубля, впрочем, как и других валют по отношению к доллару, является возросший спрос на американскую валюту, - говорит Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения». - Это связано с тем, что американский фондовый рынок обесценился на треть. Когда акции стали падать в цене, их держатели начали стремительно выходить в кэш (от англ. cash - «наличные». - Ред.), возникшая паника и привела к ажиотажному спросу на доллары. В таких условиях ценность американской валюты возросла настолько, что все остальные активы, в том числе золото и нефть подешевели в долларовом эквиваленте.

Эксперты расходятся в оценках, что будет дальше. Если цена на нефть восстановится, тогда можно ждать укрепления нашей валюты. Плюс выделенные Западом деньги так или иначе попадут на биржу и увеличат стоимость ценных бумаг. Тем не менее фундаментально ситуация с коронавирусом пока не дает экономикам работать на полную мощность. И в этот период спрос на нефть явно останется низким, а спрос на доллары - высоким. Рубль в такой ситуации вряд ли будет дорожать.