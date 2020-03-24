2020-03-24T17:53:03+03:00
Звезды

«Крепче Льва Валерьяновича нет никого в этой стране!»: Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Артист опроверг kp.ru, что ездил навещать закадычного друга в инфекционную больницу
Алена МАРТЫНОВА
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Лев Лещенко и Владимир Винокур дружат уже много лет.Лев Лещенко и Владимир Винокур дружат уже много лет.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Российских знаменитостей не обошла стороной китайская зараза: как стало известно сегодня, 78-летний Лев Лещенко и его 66-летняя супруга Ирина Багудина госпитализированы в инфекционную больницу в Коммунарке. Как сообщили источники kp.ru, у пары сначала диагностировали двусторонее воспаление лёгких, а позже предварительно подтвердился коронавирус.

Дозвониться всегда открытому к общению с журналистами Льву Лещенко невозможно: телефон отключен. Однако, «Комсомолке» удалось связаться с его лучшим другом и партнером по сцене Владимиром Винокуром.

- Ну какие подозрения на коронавирус, здоровее Льва Валерьяновича нет никого в этой стране! - ответил «КП» Владимир Натанович.

- Пишут, вас видели в Коммунарке - тоже враньё?

- Вы поймите, ну как я мог оказаться в больнице инфекционной? Ну кто пустил бы артиста, пусть даже народного, в инфекционную больницу? Одна газета взяла и напечатала, что я там был. Ну мозги есть вообще?

- Вы знаете, Лев Валерьянович сегодня не берет трубку, хотя всегда был на связи...

- Конечно, он не берет трубку. Представляете, как его задергали сегодня!!!

- А где он сейчас, знаете? Как и все - дома на карантине?

- Вся информация у него и у его директора. А что там происходит дальше, его личное дело. Что ж мы все ждём сенсаций!

- Так поклонники беспокоятся, поэтому и звоним.

- Я тоже беспокоюсь, но я же вам не звоню, верно? Так всего хорошего, желаю здоровья.

Между тем, никто из администрации Льва Лещенко - ни директор, ни помощник - на звонки прессы пока не отвечают.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лев Лещенко с женой попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Певцу и супруге диагностировали двустороннее воспаление легких (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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