2020-03-24T16:22:28+03:00
Звезды

Лев Лещенко с женой попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Певцу и супруге диагностировали двустороннее воспаление легких
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лев Лещенко и его супруга Ирина Багудина госпитализированы в инфекционную больницу в Коммунарке.Лев Лещенко и его супруга Ирина Багудина госпитализированы в инфекционную больницу в Коммунарке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лев Лещенко и его супруга Ирина Багудина госпитализированы в инфекционную больницу в Коммунарке. У знаменитого певца и его второй половины заподозрили коронавирус.

Лев Лещенко и его жена Ирина Багудина были госпитализированы на днях. Они вызвали частную скорую помощь. Специалисты диагностировали у супругов двустороннее воспаление легких. Позже предварительно подтвердился коронавирус, сообщил источник kp.ru

Напомним, Лев Лещенко более 40 лет счастлив в браке с супругой Ириной Багудиной. Они познакомились в 1976 году на гастролях в Сочи. Певец не раз отмечал в интервью, что Ирина стала любовью всей его жизни. Она училась на экономиста по обмену в Венгрии, а в Сочи приехала на каникулы.

"Это был курортный роман, можно сказать. Я еще училась и приехала отдыхать", - признавалась женщина в одном из интервью.

На момент знакомства с Лещенко Ирине было 22, а певцу - 34, но разница в возрасте не помешала пылким чувствам. Детей у Лещенко и его жены нет. Ирина признавалась, что печаль из-за отсутствия у них с Львом Валерьяновичем потомства находится где-то глубоко внутри.

"Со мной случилось это несчастье, которое потом еще раз случилось. И это определило мою самую большую проблему, беду. Я все время находилась в какой-то надежде, в достижении чего-то очень долго, лет, наверное, 10-12 посвятила этому", - делилась Багудина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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