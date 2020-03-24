2020-03-24T18:09:25+03:00
Экономика

«Десятки миллионов россиян получат тяжелый удар»: Чубайс предложил выход из кризиса

Но раздавать деньги всем подряд - неправильно, считает глава «Роснано»
Виктор МАТРОСОВ
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс.Глава «Роснано» Анатолий Чубайс.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс поддержал идею прямой раздачи денег россиянам в связи с надвигающимся экономическим кризисом. Своим мнением он поделился в эфире телепередачи «60 минут».

- Миллионы бизнесов, десятки миллионов россиян получат тяжелый удар, - предрек Анатолий Чубайс. Он отметил, что из-за коронавируса год будет тяжелым для всей мировой экономики. Темпы роста Китая едва превысят 2% вместо обычных 6%, а в большинстве других стран будет еще хуже.

- Очень популярная сейчас тема – просто выдача всем жителям какой-то фиксированной суммы в качестве поддержки, - сказал Анатолий Чубайс. – Например, 1000 долларов.

Глава «Роснано» заявил, что «двигаться в эту сторону правильно». Но внес свои коррективы в идею «разбрасывания денег с вертолета».

- Но должен быть выборочный подход. Неправильно раздавать всем подряд. Нужно только тем, кто нуждается. Для этого у нас есть Стабфонд, - сказал Чубайс.

Ранее Торгово-промышленная палата заявила, что из-за введения карантина в России могут обанкротиться около 3 млн предприятий малого и среднего бизнеса, а работу потерять — более 8 млн человек.

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Гражданам нужна прямая финансовая поддержка правительства. Для многих это единственный шанс пережить кризис (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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