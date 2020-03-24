2020-03-24T19:48:08+03:00
Спорт

Екатерина Гамова: Это шанс для молодежи

Перенос Олимпиады-2020 мы попросили прокомментировать нашу знаменитую волейболистку, которая теперь готовит новое поколение сборной
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВСергей КИРИЛЛОВ
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Екатерина ГамоваЕкатерина ГамоваФото: Андрей Минаев
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- Катя, сегодня Олимпийские игры в Токио перенесли на год.

- Я еще не слышала этого.

- Что вы об этом думаете?

- Сложный вопрос. Плюс хотя бы в том, что появилась ясность - их переносят.

Люди могут расслабиться и планировать свою дальнейшую подготовку к Олимпийским играм. Потому что та неопределенность, которая была в последнее время, она не очень хорошо действовала на спортсменов и тренеров. Да, действительно, у нас сложная ситуация в мире в связи с пандемией. Ну, ничего не поделаешь.

- Как это отразится на наших сборных по волейболу, которые уже добыли путевки на Олимпиаду? Второй раз отбираться на Игры не придется нам?

- Нет, конечно. Я думаю, что все те путевки, которые уже были заработаны, они так и останутся. Я думаю, что спустя какое-то время продолжится ряд отборочных соревнований, потому что далеко не все спортсмены во многих видах спорта еще отобрались, и у многих еще должны были продолжаться отборочные турниры на Олимпийские игры. Поэтому, грубо говоря, будем ждать остальных.

- За год состав может измениться, кто-то собирался уходить после Олимпиады из спорта. Или теперь им придется продлить карьеру?

- Знаете, год это не такой уж большой срок на самом деле. Поэтому я не думаю, что будут какие-то глобальные изменения. Если у людей была цель - Олимпийские игры, я думаю, что год доиграют все равно. Это же не 10 лет ждать и не 4 года.

- Может быть, это шанс для ваших девочек, с которыми вы работаете, попасть в главную команду страны?

- Может быть. Возможно, для кого-то этот год будет решающим, кто-то за год возмужает, подрастет и проявит себя еще больше.

- Возмужает… По отношению к девочкам какое может быть слово?

- Наберутся сил, опыт приобретут. Можно применить и слово «возмужают». В спортивном смысле слова.

- Что делать спортсменам в период карантина, как поддерживают форму ваши девочки?

- Насколько я знаю, сейчас многие сидят дома и никуда не выходят. Во-первых, лучше заниматься на улице. В Москве достаточно мест для этого, больших открытых пространств, например, «Лужники», какие-то парки. Потом, насколько я знаю, очень много онлайн-тренировок сейчас проходит. Даже известный спортивный клуб в Москве ушел на онлайн-проведение тренировочных процессов. Я думаю, что найти возможность заниматься есть всегда и везде, даже в период эпидемии, но при этом сохранять какие-то нормы, для того чтобы не заразиться.

Екатерина Гамова - о переносе на год Олимпиады в Японии: «К этому времени, может быть, и юные волейболистки, с которыми я работаю, подрастут»

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В ТЕМУ

Олимпиада-2020 перенесена из-за коронавируса

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел сеанс связи с президентом МОК Томасом Бахом, в котором они решили из-за коронавируса перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год. Вскоре на сайте МОК появилось официальное заявление (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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