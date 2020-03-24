2020-03-24T19:25:15+03:00
Спорт

Отец гимнастки Мустафиной: Из-за переноса Олимпиады Алия может завершить карьеру

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-2016 может не принять участие в Токио-2021
Кирилл СЕРОВ
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Алия Мустафина на олимпиаде в Рио.Алия Мустафина на олимпиаде в Рио.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Переносе Олимпиады на следующий год для спортсменов может кардинально изменить их жизнь. Ведь многие из них завершают свою карьеру именно после Игр, отдавая перед этим все силы. Похоже, именно так собиралась поступить и наша знаменитая гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-2016 25-летняя Алия Мустафина. Мы связались с ее отцом.

- Фархат Ахатович, вы слышали, что Олимпиаду на год перенесли.

- Да, слышал. Говорили, что могут. Решение МОК уже было?

- Передают, что премьер-министр Японии переговорил с Томасом Бахом, и вроде как договорились, объявят вот-вот уже официально. Алия-то как себя чувствует? Она готовилась к этой Олимпиаде?

- Нет, к этой Олимпиаде не готовилась в принципе. Она была в форме, все нормально, но заявлять, что она будет в команде, она не делала этого.

- А теперь все на год сдвинулось. Может быть, она теперь вернется, успеет восстановиться (Мустафина летом 2017 года стала мамой – Авт.)?

- Всякое может быть.

- То есть она тренируется, поддерживает форму, но просто не дотягивает до уровня первой сборной?

- Ну да. Там, на сборах. Но не думаю. Вид спорта уж больно возрастной, как говорится, ценз большое значение имеет.

- А где они сейчас тренируются?

- На базе «Озеро Круглое».

- Теперь, наверное, у них вся подготовка будет меняться. И вообще непонятно, к чему теперь готовиться.

- Ну, сделаем какие-то соревнования, скорее всего. И поменяем план подготовки, конечно.

- А в связи с карантином у них есть какие-то ограничения?

- В принципе у сборной нет никаких. Война войной, а обед обедом. Они - как на войне.

- То есть у Алии не было таких жестких планов завершать карьеру после Токио-2020?

- Она в принципе до Олимпиады была в сборной. Потом вопрос решался. Не знаю, как дальше будет. Подумают.

- Либо на год продлевать карьеру, что очень тяжело, либо…

- Да. Либо завязывать официально, как говорится. Завершить карьеру.

В ТЕМУ

Олимпиада-2020 перенесена из-за коронавируса

Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел сеанс связи с президентом МОК Томасом Бахом, в котором они решили из-за коронавируса перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год. Вскоре на сайте МОК появилось официальное заявление (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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