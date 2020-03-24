В России закрывают кинотеатры и ночные клубы, а в ресторанах вводят запрет на курение кальянов

Правительство вводит новые жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса в России. Оперативный штаб правительства принял решение приостановить по всей стране работу ночных клубов, дискотек и аналогичных объектов. Кроме того, закрываются кинотеатры и отдельные кинозалы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и другие развлекательные и досуговые заведения. Такое поручение дано губернаторам.

По решению оперативного штаба в ближайшие несколько дней должен быть организован вывоз российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса. Принимать эти авиарейсы будет аэропорт Жуковский.

Списки россиян, желающих вернуться домой из-за границы будет формировать МИД. Времени на раздумья не остается. Окончательные списки желающих вернуться должны быть сформированы не позднее 26 марта. Все возвращающиеся граждане должны будут пройти 14-дневный карантин. Для вывоза россиян будут привлечены средства Минобороны, МЧС и Управделами президента.

Кроме того, будет организован единовременный вывоз из России на Украину железнодорожным транспортом украинских граждан, а российских граждан из Украины в Россию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

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