«Россети» взяли под особый контроль электроснабжение больниц и других социально важных объектов

Распространение коронавируса стимулирует системообразующие предприятия на экстраординарные меры. Так с 24 марта «Россети» берут под особый контроль энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов.

«Группа «Россети» делает все возможное для минимизации рисков распространения в России новой коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний как среди своих сотрудников и членов их семей, так и среди клиентов, - пояснил глава электросетевого холдинга Павел Ливинский. - При этом нашими компаниями создаются максимально комфортные условия для жизни и работы всех наших потребителей в непростой период».

С особым вниманием контролируется подача электроэнергии больницам и поликлиникам, колл-центрам, госучреждениям, сотовым и интернет-компаниям. Большое внимание уделено банкам, интернет-магазинам, онлайн-кинотеатрам, а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.

Несколькими днями ранее в группе «Россети» на удаленную работу перешло почти 60% офисных сотрудников, в онлайн режим переведено 738 из 1017 центров обслуживания клиентов и пунктов работы с потребителями. По состоянию на 19 марта из дома трудились более 26 000 сотрудников. В компании обращают внимание, что дистанционная работа сотрудников компании организована без потери контроля над безопасностью данных и ИТ-инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что «Россети» загодя переводили клиентские сервисы, не требующие работы ремонтных бригад на энергообъектах, в онлайн-формат. За последние два года разработаны и внедрены варианты коммуникаций, позволяющие клиентам выяснять детали подключения услуг, регулировании мощности и прием жалоб на электроснабжение. Сейчас связаться с энергетиками возможно через Единый портал электросетевых услуг, мобильное приложение «Россети – личный кабинет», портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний (полный перечень «дочек» и «горячих линий» указан на сайте rosseti.ru).