Шиш вам, а не экономия: как я пыталась тратить меньше на удаленке

Нет худа без добра: всего-то за неделю работы и учебы по домам в связи с коронавирусом многие заметили, что денег стало уходить заметно меньше. Правда, почему-то так не у всех. Разбираемся, действительно ли удаленка выгоднее для семейного бюджета и какие подводные камни могут возникнуть.

1. Транспорт

Самое очевидное: в офис кататься не надо, значит… Скажем, для Москвы проезд на метро по карте «Тройка» туда-обратно - 80 рублей. Только за пять рабочих дней - 400 рублей. За месяц набежит 1600 рублей. Для тех, кто каждый день ездит на машине, экономия еще существеннее - от 250-500 рублей в день (с учетом того, что, например, в Москве по пробкам бака хватает на неделю-две).

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Оно, конечно, так. Но коронавирус тут вносит свои коррективы. Я, например, сейчас стала чаще ездить на машине - если уж очень надо куда-то поехать. На метро, очевидно, контактов больше. И, судя по пробкам в Москве, - притом, что большинство уже вроде бы на удаленке, - я не одна такая. Получается баш на баш.

Даже коронавирус не избавил столицу от привычных пробок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Еда

По подсчетам экспертов, средний работающий россиянин тратит на еду на работе (если не приносит ее с собой) от 200 до 500 рублей в день. Это с учетом обеда и всевозможных перекусов.

Дома, по идее, денег на еду должно уходить меньше. Но это если самостоятельно готовить. А когда надо работать, да еще в режиме «скорее-скорее, хватай мешки - вокзал отходит», самостоятельная готовка обычно заканчивается сожженными кастрюлями и сковородками. Выручает доставка готовой еды. А это, если на двоих-троих - никак не меньше 500-600 рублей в день (в Москве, во всяком случае) - даже несмотря на то, что многие доставщики, а тем более обезлюдевшие рестораны, сейчас дают скидки.

Есть и еще детали. Кто-то стал экономить на кофе из кофейни и вкусняшках, а кто-то наоборот жалуется, что дома жует какие-нибудь чипсы, роллы да пироженки в удвоенном количестве…

- Затраты на питание могут возрасти в семьях, где есть школьники. Школьное питание дешевле домашнего, - отмечает заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Муж утверждает, что стал есть в два раза больше. Раньше, за делами, про еду днем просто забывал, а сейчас, когда я работаю дома, у нас строго завтрак, обед и ужин. Но вообще чисто на питание, несмотря на заказ доставки, денег стало уходить меньше - возможно, как раз за счет его упорядочивания.

3. Одежда и косметика

Бывалые коллеги, которые уже по нескольку лет работают на удаленке, рассказывают, что это одна из самых существенных статей экономии - в сравнении с работой в офисе. Мужчинам не нужно несколько костюмов и дюжина рубашек - достаточно одного «парадного набора» на случай выхода. У женщин - еще круче. Не надо несколько пар туфель - под цвет каждого платья - и куча бижутерии. Сокращаются расходы на косметику, парикмахерские, всевозможные накладные ресницы и ногти и прочую красоту, которую принято наводить при выходе «в общество», но которая дома только мешает.

Удобные штаны, майка и тапочки - вот и весь необходимый большую часть дня гардероб.

- Тут тоже есть опасность, потому что при удаленной работе мы вдруг обнаруживаем, что у нас дефицит домашней одежды, поэтому с удовольствием сидим в онлайн-магазинах и, помимо нужных вещей, докупаем обувь на лето или кроссовки для бега, в надежде что «уж дома-то я наконец займусь фитнесом», - поделился с «КП» президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

В ход определенно пошло больше спортивной одежды. Каждый вечер стала ходить заниматься в парк (попозже, чтобы избежать лишних контактов) - иначе от постоянного сидения спина уже болеть начинает. Правда, ничего для «домашнего фитнеса» не покупала - держусь. А многие знакомые уже затариваются гантелями и даже велотренажерами.

4. Развлечения и шопинг

Здесь расходы, по идее, тоже сокращаются - и не только из-за коронавируса. При удаленной работе исчезает соблазн по дороге домой зайти в любимый магазин и накупить кучу не особо нужных обновок. Или пойти с друзьями-подружками посидеть в бар или кафе, потратив там половину заработанного за день.

Но… могут появиться другие траты.

- Перейдя на удаленку, многие обнаруживают, что лежа на диване с ноутбуком, сложно делать дела - надо покупать рабочий стол и оборудовать себе мини- офис, - предупреждает Виталий Манкевич. - Да и вообще начинаешь обращать внимание, что дом нужно бы сделать уютнее: косметический ремонт, новые кресла…

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

С рабочими местами у нас вроде бы нормально - у каждого свой компьютер. Но обнаружилась неожиданная проблема. Диван-то - один! А претендуют на него сразу трое - с учетом еще и нашего пса, старенького золотистого ретривера. Раньше как-то проблем не было, а теперь за место для отдыха в течение дня стала возникать конкуренция - ну невозможно же целый день сидеть за компьютером. Вот и приходится раздумывать - а не купить ли еще хотя бы кресло?

Жительница Рима работает из дома под присмотром домашнего пса.Фото: REUTERS

5. ЖКХ

А вот эта статья расходов при домашней работе, скорее всего, увеличится. Когда все дома - чем бы они там ни занимались - электричества, воды и газа уходит больше. На сколько именно, зависит от того, каким был уклад жизни семьи до того. Если оба взрослых работали в офисе, дети большую часть дня проводили в школе, а теперь все трудятся и учатся из дома - плата за некоторые коммунальные услуги (те, которые по счетчику) легко может возрасти в 1,5-2 раза. Не случайно в Чехии наемным служащим, отправленным на время карантина работать по домам, дали отсрочку по платежам за ЖКХ…

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Свет теперь горит целый день, работают два компьютера часов по 10-12… И расход воды, конечно, увеличился. Как минимум, на готовку и мытье посуды. С волнением ждем платежки…

Напоминалка КП

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Будьте осторожны с подписками

Максим Буртиков, директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE NCC, эксперт по интернет-инфраструктуре:

- Работа из дома - серьезная проверка на экономическую грамотность. С одной стороны - да, с переходом на «домашний офис» траты уменьшаются. Но если вас только что перевели на удаленную работу, этот переход вкупе с нагнетанием информации об эпидемии может сыграть с вами злую шутку. В магазин выходить не хочется - закажем доставку. Готовить некогда - поддержим любимый ресторан. Наличные могут быть переносчиком вируса - будем использовать кредитку.

А теперь задумайтесь. Из-за высокого спроса многие сервисы подняли планку минимальной покупки - например, Ozon временно не возит заказы меньше 999 рублей. Придется «добивать» сумму, если вам нужно было купить всего пару пачек макарон. Бесплатная доставка из ресторана редко стартует с заказов дешевле 650 рублей.

Будьте внимательны с подписками на онлайн-кинотеатры. Многие сервисы сейчас предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам. Но и это продлится не вечно, а забудут отключить подписку многие.