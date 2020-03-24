2020-03-24T20:59:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия вывезет своих граждан из Украины

Для эвакуации выделен спецпоезд
Александр ИГОРЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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18 вагонов на 800 мест отправятся из Киева в Москву 27 марта. Билеты на этот поезд № 906/905 уже сейчас можно приобретать на сайте «Украинских железных дорог».

Как сообщили в РЖД, которые и организуют этот спецрейс, в Москву поезд прибудет на следующий день. И 28 марта отправится обратно – уже с украинцами «на борту».

В целях безопасности (эпидемиологической, разумеется) поезд будет следовать без остановок. За исключением пограничного и таможенного осмотра. Всем пассажирам также придется пройти медосмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Ситуация с коронавирусом на Украине осложняется каждый день. На фоне увеличивающегося количества инфицированных, вызывает тревогу состояние украинской медицины, которая не выглядит готовой к эпидемии. Правительственный оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом во вторник поручил соответствующим ведомствам проработать возвращение россиян на Родину. Что и было оперативно сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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