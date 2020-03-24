"Не ждите бесплатного. Покупайте билеты сами": Как россияне выбираются из закрытого для авиаперелетов Узбекистана

В связи с коронавирусом многие страны одна за другой прекращают авиасообщение. Зачастую эти вынужденные меры становятся полной неожиданностью для туристов, не по своей воле застрявших в чужой стране. Люди паникуют, не знают что делать, предпринимают неправильные шаги. 16 марта небо закрыл Узбекистан. В городе Нукусе в числе группы российских туристов оказалась экскурсовод из Перми Милана Федорова.

Мы поговорили с Миланой о том, что происходило после отмены рейса и как туристам все-таки удалось вернуться домой.

"Известие о том, что Узбекистан отменил все международные рейсы и закрыл небо - застало нас в Нукусе, - рассказывает Милана. - У нас был билет до Москвы на 17 марта от компании "Узбекские авиалинии", но за день до вылета мы прочли в Интернете, что авиаперелеты закрыты. Билеты мы покупали еще до всяких коронавирусов, через сайты-посредники вроде "Озона" и "Тикет ру". Но никаких оповещений, эсэмэсок, писем на почту о том, что рейс отменен - нам не приходило. Не знаю, почему авиакомпания этого не сделала и не предупредила своих партнеров.

В "Узбекских авиалиниях" туристам предложили билеты сдать, либо перебронировать на ближайший рейс до Москвы. Вот только когда будет этот рейс - никто не брался сказать.

Нукус - столица Каракалпакстана, город, из которого и в обычное-то время рейсы в Москву вылетают раз в неделю. Рассудив, что у них есть все перспективы застрять надолго, россияне решили перебраться в Ташкент. Благо, что на тот момент внутренние перелеты еще не закрыли.

Пока собирались на самолет, на сайте российского посольства в Узбекистане появилась инструкция с информационной формой.

- В соответствии с этой формой мы сообщили в посольство наши данные, написали, что группа «зависла» в Узбекистане, - вспоминает Милана. - Вскоре пришел короткий ответ: "следите за информацией на сайте".

Но никаких обновлений не было.

НЕ ЖДИ БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ, НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБКУ

- Мы не знали, сколько времени продлится неопределенность, поэтому сняли отель, - продолжает собеседница. - Небо - закрыто, сайт посольства не обновляется. Друзья поддерживали, писали из России: "да не переживайте, всех вывезут. По телевизору говорят, что всех вывозят". Но мы понятия не имели, что делать.

В какой-то момент среди постояльцев разнесся слух, что ближайшей ночью, 18 марта, будет вывозной самолет до Москвы. Известие стало сюрпризом для туристов, ведь информации о самолете в Москву не было ни на сайте посольства, ни на сайте самой авиакомпании.

Милана позвонила в Пермь.

- Я спросила у друзей, посмотрите, что за мифический рейс в Москву, на который все, как три сестры, стремятся. Отвечают, да, действительно, есть такой. И называют цену на билет в пределах 16 тысяч рублей.

Мы побежали в узбекские кассы. Там подтвердили, есть такой мифический рейс, вылетает в четыре двадцать 18 марта, правда, стоит еще дороже, около 250-270 долларов, около 21 тысячи рублей.

Цена билетов отрезвила туристов. Они приняли решение подождать. К этому моменту все изрядно потратились: 67 долларов стоил перелет в Ташкент, еще двадцать - отдали за гостиницу. Доллар рос, тем, кто оформил возврат билетов в "Узбекских авиалиниях" - еще не пришли деньги. Некоторым было неоткуда взять еще 250-270 долларов на перелет.

- Была у нас одна женщина, у нее не осталось ни копейки. К тому же, ходили слухи, что нас повезут бесплатно. Поскольку никто ничего не говорил, мы надеялись, - говорит Милана.

По словам собеседницы, они могли бы просидеть в Ташкенте и по сей день, если бы не представитель российского посольства, с которым случайным образом удалось поговорить.

- Чего вы ждете? - чуть ли не закричал на туристов сотрудник посольства. - Немедленно покупайте билеты, берите в долг, просите друзей из России, одалживайте. Бесплатные рейсы - это только рейсы МЧС, но они не планируются.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Через кассы в России и Узбекистана туристам удалось купить билеты на три рейса: 18, 20 и 21 числа.

В пять часов вечера, 17 марта, появились долгожданные новости и на сайте посольства. Пассажиров информировали, что организован ночной рейс. Тем, у кого есть билеты этой авиакомпании на другие даты, - можно перебронировать билеты. У кого таких билетов нет - купить, но при наличии свободных мест.

Милана уверена: если бы они не узнали окольными путями о существовании "самолета-невидимки", то не смогли бы вылететь и по сей день.

- Обновление на сайте посольства появилось только в пять часов вечера, а уже в шесть часов представительство авиакомпании закрывалось, - говорит Милана. - В аэропорту бушевала толпа людей, желающих перерегистрировать уже имеющиеся билеты. Тем, у кого никаких билетов не было, или были билеты других авиакомпаний - пробиться и купить билеты на этот самолет не представлялось возможным.

Милана вылетела 21 марта. Пришлось платить за гостиницу, но женщина рада, что сумела добраться хотя бы так.

- В нашем самолете меня удивило две вещи, - вспоминает женщина. - Этот борт предназначался специально для граждан России, но в нем летело двадцать китайцев. Кроме того, почему- то вывозной рейс не был готов к приему пассажиров. Салон был не прибран, валялись крошки еды, смятые пледы, которые стюардессы не успели убрать.

По прилету в Россию медперсонал с тепловизорами прилетевших не встречал.

- Это понятно, все же Узбекистан - это не Италия, - рассуждает собеседница.

ВЫВОДЫ НА БУДУЩЕЕ

Туристка сформулировала выводы, которые могут быть интересны тем, кто оказался в подобной ситуации.

- Самое неправильное - отсутствие информации, - говорит Милана. - Нигде не прописали толком, что вывозные рейсы точно будут. Люди паниковали. А ведь всего-то и стоило сказать, что всех туристов - вывезут.

Вторая важная мысль заключается в том, что на самолеты нужно покупать билеты самим:

- Нас не предупредили, что бесплатных билетов не будет (на сайте российского посольства об этом не было ни слова). Мы ждали у моря погоды и теряли время.

Третий вывод заключается в том, что о существовании рейсов до Москвы легче узнавать через Москву и авиакассы в российских городах.

- Понятно, что эти рейсы незапланированные, но я не понимаю, почему об этих рейсах не появлялась информация на сайте авиакомпании? Почему на страничке российского посольства писали только о том, что на такие-то рейсы можно перебронироваться, но нигде не было написано заранее, что билеты можно купить. Ведь, чтобы улететь - нужно было обязательно иметь на руках билет этой авиакомпании, - недоумевает Милана.

О том, почему билеты обратно стоили втридорога - не хочется даже и говорить.

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