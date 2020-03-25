Ким Кардашьян подралась с сестрой, которая назвала ее «жирной задницей»

Со стороны сестренки Кардашьян кажутся любящими ангелочками: всегда вместе, на всех тусовках рядом, в любой ситуации готовы поддержать друг друга. Но это только видимость: на самом деле в звездной семейке случаются такие же размолвки и склоки, как и у всех. Да что там – оказывается, даже до драк дело доходит! В этом убедились зрители очередной серии реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

В новом эпизоде Ким и Кортни Кардашьян сцепились не на жизнь, а на смерть. Из-за чего повздорили сестры, осталось неизвестным. Зато камера запечатлела яркую сцену выяснения отношений между родственницами. Ким и Кортни буквально сошлись в рукопашной. При этом Кортни кричит сестре: «Я убью тебя!». Ким в ответ дает сестре пощечину и вопит: «Убирайся отсюда, не хочу тебя даже видеть». На что Кортни отвечает: «Убирайся сама, жирная задница!».

Ким сцепилась с сестрой Кортни. Фото: кадр видео.

Ну надо знать Ким – любой намек на лишний вес и целлюлит буквально выводит 39-летнюю звезду реалити из себя. Неудивительно, что Кардашьян взревела и набросилась на сестру с новой порцией тумаков. Так бы они и поубивали друг друга, не вмешайся в потасовку третья сестра Хлоя, попытавшаяся разнять дерущихся. Когда ее силы иссякли, Хлоя просто позвала на помощь других членов семьи, которые растащили сестер и заперли их в разных спальнях.

Услышав, что сестра назвала ее задницу "жирной", Ким буквально потеряла дар речи. Фото: кадр видео.

- Ким, когда ты садишься, твоя попа кажется просто огромной, - ляпнула сестрица.К слову, в том же шоу «Семейство Кардашьян» Ким как-то призналась, что недовольна своей роскошной попой. А ведь именно ее ягодицы когда-то сделали модель знаменитой на весь мир – казалось бы, она должна просто обожать свою «пятую точку». Шокирующее признание из нее год назад вытянул все та же Кортни.

В ответ Ким разрыдалась:

- Это мучение. Я плачу из-за нее каждый день! – пожаловалась она. - Почему, как ты думаешь, я постоянно торчу в спортзале? Я тренируюсь и надеюсь, что когда-нибудь она станет меньше!

Хлое Кардашьян попыталась разнять дерущихся сестер. Фото: кадр видео.

Признание Кардашьян изумило зрителей – ведь миллионы девушек мечтают походить на Ким. Они истязают себя в спортзале, пытаясь накачать попу, или просто идут к пластическому хирургу, чтобы сделать операцию по увеличению ягодиц. И вот теперь выяснилось, что самая известная из сестер Кардашьян недовольна своей фигурой!

kimkardashian Ким терпеть не может, когда ее считают толстой.

Многие, впрочем, подозревают, что Ким попросту лукавит. А на самом деле она без ума от своей попы. И все стычки между сестрами – это плод воображения сценаристов, которые заставляют сестричек ссориться на камеру и постоянно придумывают, чем бы еще взбудоражить зрителей.