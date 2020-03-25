Как в Великую Депрессию: безработных россиян отправят на общественные работы

Министерство труда подготовило меры по поддержке людей, которые останутся без работы в период эпидемии. Среди них - организация общественных работ. Какими именно они будут, пока не уточняется. Сейчас существует практика муниципальных работ: в них обычно входят благоустройство территорий и социальная помощь.

- Конкретики пока не хватает, - прокомментировал «КП» профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. - История общественных работ рождалась в США и Германии во времена Великой Депрессии, когда колоссальное количество людей оказалось без работы и было предложено привлечь их к строительству дорог и инфраструктурных проектов. Но мир за это время поменялся, лопатой многого не сделаешь.

Введение повсеместного карантина также отдаляет возможность общественных работ, говорит Сафонов.

- Сегодня нужно добиться, чтобы работодатели, которые переживают тяжелое время, не расстались со своими работниками. А в качестве стимула предложить им налоговые каникулы. Также нужно создать фонд содействия занятости, где государство субсидировало бы работодателям расходы на выплату зарплат до уровня МРОТ (минимального размера оплаты труда), чтобы те никого не сокращали.

Среди других мер, которые предложил Минтруд, предоставление временной работы на предприятии людям, которые попадают под сокращения. Работодатель в этом случае получит от государства субсидию на уровне МРОТ, чтобы компенсировать расходы по зарплате.

Чиновники также планируют предоставить безработным возможность повысить их квалификацию, с предоставлением стипендии на время обучения. Те же, кто решится на открытие собственного дела, могут рассчитывать на подъемные в 60 тысяч рублей. Финансировать все это собираются из Резервного фонда правительства, точная сумма определится после того, как ведомство получит заявки от регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кудрин спрогнозировал снижение российского ВВП в 2020 году

Регионам придется давать дополнительные дотации из федерального бюджета (подробности)