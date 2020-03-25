«Моем руки каждые 10 минут и учим больных не боятся»: что говорят врачи нового отделения для больных коронавирусом в Москве

Мы в Склифе. На входе в новое отделение для больных коронавирусом висит табличка: «Зеленая зона». Сюда может зайти любой без спецкостюма. Внутренний двор корпуса наоборот помечен «Красная зона». Туда подъезжают скорые с пациентами, которых решено госпитализировать. Находится там без защиты смертельно опасно.

ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ ПСИХОЛОГАМИ

Смотрели фантастику, когда на планету падает внеземной объект, его накрывают стеклянным куполом? А за ним словно в космических скафандрах суетятся ученые. Та же картина сейчас в бывшем кардиолотделнии НИИ Склифосовского.

У многих на рукаве комбинезонов маркером крупно написана специальность. Например, «невролог».

На рукаве врача маркером написана его специальность.Фото: Андрей АБРАМОВ

За стеклом на первом этаже лежат зараженные с подтвержденным диагнозом. Вокруг них регулярно суетятся доктора и медсестры. Большинство — пожилые.

Сейчас в Склифе 108 пациентов больных и с подозрением на коронавирус.Фото: Андрей АБРАМОВ

По палате бредет дедок в растянутых трико. Он бодро машет в камеру и кажется, что все не так страшно. Но за ним на медицинской койке вся в катетерах лежит бабушка. Она настолько плоха, что не может самостоятельно даже сесть. Все «стыдные процедуры» с ней проводят сотрудники в белых скафандрах.

В угол холла корпуса зажалась пожилая женщина. Она нервно мусолит в руках ручки пакета. К ней подходит врач и начинается долгая беседа.

- Мой сын уже точно болен?

- Нет, анализы еще не пришли. Не переживайте, чувствует он себя хорошо.

Табличка на двери означает, что сюда можно заходить всем.Фото: Андрей АБРАМОВ

За стеклом - красная зона, куда можно заходить только в костюме.Фото: Андрей АБРАМОВ

Ежедневно с 12:00 до 14:00 в холле корпуса врачи встречаются с близкими заболевших. Информируют о том, как идет лечение. Приходится и быть психологом.

ПЕРЕОДЕВАЕМСЯ ПО ПЯТЬ РАЗ

Сердце нового отделения — диспетчерский пункт. В нем врачи без защитных костюмом. Общаются по рации или телефону с теми, кто по ту сторону.

— В мирной жизни — это был кардиокорпус. Сейчас переоборудован для пациентов с подозрением на коронавирус и инфицированных, — рассказывают замглавврача по анестезиологии и реаниматологии Аслан Шабанов.

Диспетчерский пункт.Фото: Андрей АБРАМОВ

Стоя в диспетчерской, он щелкает переключателями — показывает, как устроена система шлюзов. Открывается первая дверь — заходит бригада медиков с больным. Двери за ним блокируются. Затем открывается вторая, которая ведет в корпус.

— От незнания, непонимания люди боятся нашей одежды, но мы рядом, готовы помогать. Чувствуется, что у людей есть недоверие. Вокруг шумиха, весь мир на ушах. Но я заявляю: мы готовы ко всем ситуациям, — улыбается зав отделением анестезиологии и реанимации Елена Короткова.

Действует правило: каждый раз заходя внутрь — надень новый костюм.Фото: Андрей АБРАМОВ

Иногда приходится объясняться жестами.Фото: Андрей АБРАМОВ

Врач рассказывает, что раз в 10-15 минут все сотрудники завели привычку мыть руки или обрабатывать антисептиком. В красную зону врачи заходят исключительно в защитных комбинезонах. Они одноразовые, сделаны из прочной водоотталкивающей ткани.

—Скрывают 100% тела. На голову капюшон, респиратор, очки. Когда выходим, полностью раздеваемся и сдаем комплект на утилизацию. Иногда за день по пять костюмов меняешь, — делится Елена.

ПОБЕДИМ. НА КОРНЮ!

— К нам поступают пациенты с подозрением на инфекцию: они либо контактировали с больными, либо приехали из мест, признанных очагом болезни. Сейчас у нас 108 человек. Из них в реанимации 21. Мы можем оказать им полную помощь в изолированных условиях, — говорит директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.Фото: Андрей АБРАМОВ

Тех, у кого анализы показали вирус — держат отдельно. За неделю до открытия ученые института собирали информацию, как должно быть устроено необычное отделение. Связывались с коллегами в Китае и Италии.

— Весь персонал обучен. Если вдруг требуются дополнительные силы, то консультанты со всего института облачаются в защитную одежду и идут к пациентам. Были созданы внутренние протоколы для диагностики больных. Прописан алгоритм действий для каждого лечащего врача, — рассказывает Петриков.

Медицинский халат пришлось поменять на защитный комбинезон.Фото: Андрей АБРАМОВ

Но куда дели тех, кто лежал в кардиоотделении?

— Никто специально выписан не был. Людей либо вылечили, либо перевели в другие профильные отделения. У нас продублирована кардиология — остальных перевели туда.

Врач выходит из шлюза, где ему оставили расходники.Фото: Андрей АБРАМОВ

Кстати, плюс коронавирусного отделения на месте кардиологии в том, что здесь есть операционные с необходимым оборудованием. Это важно, потому что на фоне болезни и нервов у пациентов дают знать о себе проблемы с сердцем. Им тут же можно помочь, не покидая нового отделения. Главврач отмечает, что такие ситуации уже были.

Напоследок директора института спрашивают, что будет дальше с коронавирусом в России.

— Мы его победим. На корню!

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