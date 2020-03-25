2020-03-24T19:07:40+03:00
Анекдоты

Приколы про коронавирус поднимают иммунитет

Приколы из интернета о коронавирусе
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Шутка поднимает иммунитет.Шутка поднимает иммунитет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новости сейчас напоминают сводки с фронтов - и не особо радуют. Но вперемешку со страшилками люди с удовольствием пересылают друг другу в сети приколы о коронавирусе. И правильно делают! Учеными доказано: юмор укрепляет иммунитет.

Специально для читателей «Комсомолки» - страница здоровых, общеукрепляющих шуток про коронавирус.

Через неделю карантина мать троих детей изобрела вакцину от коронавируса.

(Соцсети)

Женщина, положите рулон на место!

(Соцсети)

«По-моему, это огромная глупость - работа на дому. Моя семья не очень этому рада».

Иннокентий, 41 год, патологоанатом.

Ах ты чертов паникер! Фото: Кадр из мультфильма.

Ах ты чертов паникер! Фото: Кадр из мультфильма.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Шутки про коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шутки про коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шутки про коронавирус. Фото: Shutterstock

Шутки про коронавирус.Фото: Shutterstock

Шутки про коронавирус. Фото: Shutterstock

Шутки про коронавирус.Фото: Shutterstock

Спасен! Фото: Соцсети.

Спасен! Фото: Соцсети.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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