Приколы про коронавирус поднимают иммунитет

Новости сейчас напоминают сводки с фронтов - и не особо радуют. Но вперемешку со страшилками люди с удовольствием пересылают друг другу в сети приколы о коронавирусе. И правильно делают! Учеными доказано: юмор укрепляет иммунитет.

Специально для читателей «Комсомолки» - страница здоровых, общеукрепляющих шуток про коронавирус.

Через неделю карантина мать троих детей изобрела вакцину от коронавируса.

(Соцсети)

Женщина, положите рулон на место!

(Соцсети)

«По-моему, это огромная глупость - работа на дому. Моя семья не очень этому рада».

Иннокентий, 41 год, патологоанатом.

Ах ты чертов паникер! Фото: Кадр из мультфильма.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Шутки про коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шутки про коронавирус.Фото: Shutterstock

Шутки про коронавирус.Фото: Shutterstock

Спасен! Фото: Соцсети.