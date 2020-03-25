Приколы про коронавирус поднимают иммунитет
Новости сейчас напоминают сводки с фронтов - и не особо радуют. Но вперемешку со страшилками люди с удовольствием пересылают друг другу в сети приколы о коронавирусе. И правильно делают! Учеными доказано: юмор укрепляет иммунитет.
Специально для читателей «Комсомолки» - страница здоровых, общеукрепляющих шуток про коронавирус.
Через неделю карантина мать троих детей изобрела вакцину от коронавируса.
(Соцсети)
Женщина, положите рулон на место!
(Соцсети)
«По-моему, это огромная глупость - работа на дому. Моя семья не очень этому рада».
Иннокентий, 41 год, патологоанатом.
Ах ты чертов паникер! Фото: Кадр из мультфильма.
Фото: Соцсети.
Фото: Соцсети.
Шутки про коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Шутки про коронавирус.Фото: Shutterstock
Шутки про коронавирус.Фото: Shutterstock
Спасен! Фото: Соцсети.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
ИСТОЧНИК KP.RU