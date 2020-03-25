2020-03-24T20:26:47+03:00
Общество

Работа на удаленке - это не отпуск

Советы человека, который эффективно работает из дома уже 10 лет
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Объяснять, что папа не валяется, а работает, приходится не только детям.Объяснять, что папа не валяется, а работает, приходится не только детям.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Количество радостных людей, вопящих в Фейсбуке: «Ура, работать дома», меня, честно говоря, пугает. Радуются те, кто никогда удаленно не работал или делал это так давно, что уже забыл, какая это ...опа. У незнакомого с удаленным режимом человека работа превратится либо в бесконтрольный расслабон, либо в работу вместо еды и сна, что приведет к выгоранию и неврозам.

Собрала тут несколько советов, что делать, чтобы не поехать кукухой от внезапного счастья в виде удаленки.

1. Поддерживайте тот же режим, что был до карантина. Вставайте в то же время, что и раньше. Работа на удаленке - это не отпуск. Если приучите себя вставать позже из-за того, что никуда не надо ехать, то после карантина будет тяжело отучаться.

Обедайте в то же время, если делали на работе перерыв на прогулку - делайте его и дома, только прогулку замените на зарядку, или кофе, или просто полежите с закрытыми глазами 10 минут. Спать тоже ложитесь примерно в то же время, что и раньше.

2. Давайте себе время на раскачку. Не бегите к компьютеру, как только проснулись. В обычное время вы тоже не сразу приступали к работе. Почитайте книгу, новости, попейте кофе, дайте себе тот же час, что вы тратили на дорогу, чтобы очнуться и настроиться.

3. Обустройте дома место, где вы будете работать. Не бегайте с ноутбуком в кровать, это должно быть четко выделенное место - на диване или на кухне за столом. В идеале, если квартира двухкомнатная, сделайте себе и партнеру рабочие места в гостиной, спальня должна быть для сна, а кухня - для еды.

4. На удаленке очень легко либо забыть себя покормить, либо, наоборот, начать переедать: холодильник-то вот стоит. От переедания спасет, если дома не будет снеков, колбасы, чипсов, всего того, что не нужно готовить. Проголодались - приготовьте и съешьте. Отвлечетесь от рабочей рутины, отдохнут от бесконечного печатания руки, выпрямится спина. Важно: за едой ноутбука не должно быть на столе!

5. Объясните мужу, жене, детям, в какое время к вам лучше не подходить с вопросами. Составьте график созвонов и планерок, обсудите с домашними, чтобы они по возможности не отвлекали вас в эти часы.

6. На мне не работает уже тема с «одеться прилично на рабочее время». Работаю то голая, то в одной футболке. Но начинающим я бы посоветовала переодеваться «как на работу» - для сохранения рабочего настроя.

7. Работу надо вовремя заканчивать. Не отвечайте в рабочих чатах во внерабочее время, не соглашайтесь что-то «доделать» и не берите на себя задач больше, чем вы взяли бы обычно. Дом - это просто локация. У вас на удаленке не вырастут дополнительные руки и дополнительные часы в сутках. Потратьте свободные вечера на себя, на общение с семьей и животными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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