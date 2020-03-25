После коронавируса нас ждет эпидемия доносительства - из лучших чувств и гражданской сознательности

Одно дело брезгливо морщить носы, когда рассуждаешь про мифические 4 миллиона доносов, написанные почти 100 лет назад и совсем другое, изображать из себя интеллигента, когда речь идет про твое личное здоровье и здоровье и жизнь твоих близких.

Вот, что случилось в Москве.

26-лентяя Ольга Ж. недавно приехала из Италии. Рассудив, что самоизоляция — это для лузеров, она пошла в любимый маникюрный салон. И конечно похвасталась поездкой.

Рассказ действительно вызвал ажиотаж. Но совсем не тот, который ожидала Ольга. Сотрудники салона немедленно вызвали полицию и путешественницу отправили сдавать анализы под конвоем.

В российском образованном обществе традиционно плохо относились к доносительству любого рода.

Традиция эта давняя. Она оказалась поразительно стойкой и дожила даже до нашего времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

Но вот наступают последние времена, когда доносить и звать жандармов становится приметой гражданского общества и делом чести всякого сознательного человека.

Эпидемия коронавируса рушит устои. Если тема судьбы глобализма интересна лишь политологам и ничтожному числу интересующихся граждан, то оправдание в массовом сознании «стукача» рушит скрепу, которую ковали 4 поколения русских борцов с тиранией.

Началось все по классику - с декабристов. Потом – народовольцы, на смену им пришли социал-демократы и впавшее в революционный раж русское общество. Закончилось все советскими диссидентами, некоторые из которых с этим жупелом до сих пор таскаются по «либеральным» изданиям и пабликам.

Правда социальная база этого явления сегодня сильно поменялась. Вместо академика Сахарова и самиздатовцев отказываются от любых разговоров с «гражданином начальником» только лютые ауешники. Да и то, с оговорками. А иначе генералу Следственного комитета Дрыманову, крышевавшего воров в законе, 12 лет никто не дал бы.

Современный российский гражданин по крайней мере в Москве и Санкт-Петербурге давно привык звать полицию по любому поводу.

Те благословенные времена, когда любое ДТП превращалось в эмоциональный разговор взрослых мужчин (иногда с привлечением других взрослых мужчин) с определением на месте виновника происшествия, размера и порядка выплат, штрафных санкций остались в далеких 90-х.

Искусство владения монтировкой и бейсбольной битой ныне почти утрачено. Уже в нулевые, эта отличительная черта глубинной русской жизни стала исчезать и на смену ей пришло широкое использование страховок, сопровождаемое вызовом угрюмых сотрудников ГАИ.

Потом граждане научились судиться друг с другом. А там, где суд, там обязательно присутствует и заявление в РУВД и прокуратуру. А заявление по сути – это и есть донос в чистом виде.

Так желание российских граждан жить в правовом государстве обернулось тотальным вовлечением всех лиц старше 18 лет в доносительство друг на друга. И ничего тут уже не поделаешь.

Доносят патриоты и либералы. Коммунисты, единоросы и беспартийные. Но не часто и несистемно, прикрываясь фиговым листком законности.

Эпидемия же короновируса открывает темные шлюзы доносительства из страха. И вот это может оставить последствия в нравственности общества совсем не шутейные.

То, что Ольгу Ж. отправили всего лишь на сдачу анализов, наверняка у сознательных сотрудников маникюрного салона вызвало чувство разочарования. Им было бы гораздо спокойнее, если бы ее сразу запихнули в карантин, желательно за колючей проволокой. Тогда бы их гражданское чувство было вполне удовлетворено.

Басни про то, что доносы в 30-е делались исключительно для того, чтобы получить комнату или должность, это вульгарная версия марксистско-ленинской диалектики. Доносят из лучших чувств. Чтобы был порядок. Чтобы разоблачить врага. Чтобы справиться со смертельной угрозой.

Если коронавирус не пойдет быстро на спад, эпидемия этого гражданского доносительства будет только нарастать, оставляя неизлечимые язвы на совести тех, кто примет в этом участие.

А нам потом с этими людьми, которые незаметно причастились самой что ни на есть химически чистой подлости, придется долго жить.

Было бы крайне желательно эту заразу, которая ничем не лучше китайского вируса, сразу купировать. Маникюрный салон – закрыть. Сотрудников – уволить и депортировать.