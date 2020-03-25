2020-03-25T11:11:00+03:00
Досуг

«Настоящая музыка» в эфире радио КП вместе с Вадимом Саралидзе и группой «Маша и Медведи»

Прямая трансляция из «Мумий Тролль Music Bar»
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«Маша и Медведи» — совершенно особенный коллектив на отечественной сцене«Маша и Медведи» — совершенно особенный коллектив на отечественной сцене
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Уже в среду, 25 марта, с 20.00 до 21.30 по МСК наших слушателей ждет живая музыка от группы «Маша и Медведи».

«Маша и Медведи» — совершенно особенный коллектив на отечественной сцене.

Практически сразу, после появления на свет первых песен, команда стала кумиром тысяч людей и символом поколения 2К.

После выхода первой пластинки и клипов на хитовые песни «Без Тебя» и «Любочка», началось стремительное восхождение группы на музыкальный Олимп.

Далее марафон с новыми гостями продлится каждую среду в эфире радио КП, на сайте kp.ru и в соцсетях.

Радио КП - настоящие люди, настоящая музыка!

* Поддержать подопечных Фонда Хабенского может любой желающий по этой ссылке. Также можно отправить смс с любой суммой на номер 7535.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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