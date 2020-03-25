«Настоящая музыка» в эфире радио КП вместе с Вадимом Саралидзе и группой «Маша и Медведи»
Уже в среду, 25 марта, с 20.00 до 21.30 по МСК наших слушателей ждет живая музыка от группы «Маша и Медведи».
«Маша и Медведи» — совершенно особенный коллектив на отечественной сцене.
Практически сразу, после появления на свет первых песен, команда стала кумиром тысяч людей и символом поколения 2К.
После выхода первой пластинки и клипов на хитовые песни «Без Тебя» и «Любочка», началось стремительное восхождение группы на музыкальный Олимп.
Далее марафон с новыми гостями продлится каждую среду в эфире радио КП, на сайте kp.ru и в соцсетях.
Радио КП - настоящие люди, настоящая музыка!
* Поддержать подопечных Фонда Хабенского может любой желающий по этой ссылке. Также можно отправить смс с любой суммой на номер 7535.
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ИСТОЧНИК KP.RU