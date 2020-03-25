2020-03-25T12:00:38+03:00
Спорт

Вячеслав Фетисов: «Правильно, что перенесли Олимпиаду. Спортсменам запрещено тренироваться, они бы повергали себя опасности»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту ответил kp.ru на главные вопросы о переносе Игр
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Вячеслав ФетисовВячеслав ФетисовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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МОК и Оргкомитет Олимпиады объявили о переносе Игр-2020 на год. Детали непонятны. Сроки проведения Олимпийских игр не названы. Кто в них будет участвовать – до конца неясно. В связи с этим решением возник ряд вопросов. «КП» их задает первому заместителю председателя комитета Госдумы по спорту Вячеславу Фетисову.

- Правильно ли, что Олимпиаду отложили на год, а не на несколько недель или месяцев?

- Абсолютно верное и правильное решение с очки зрения спорта. Сейчас почти во всем мире спортсменам запретили соревноваться. Но есть виды спорта, в которых не тренироваться просто опасно. И если они выйдут на старт в расстренированном виде, они будут подвергать себя опасности получения травм. Не говоря уже о спортивных результатах. Поэтому не было смысла сдвигать Олимпиаду даже на осень. Провести ее через год – оптимальное решение.

- Что делать с олимпийскими лицензиями? Каждый спортсмен или команда должны пройти отбор и завоевать право участвовать в Олимпиаде. Кто-то успел это сделать, кто-то – еще нет. Как быть тем спортсменам, у кого уже есть лицензия? Будет ли она действовать на 2021 год?

- Считаю, что уже завоеванные лицензии должны действовать и в 2021 году. Если спортсмены получили право участвовать в Олимпиаде-2020, его отнимать нельзя. У всех остальных, кто еще не прошел отбор, будет время это сделать к 2021 году. Но будем ждать разъяснения от МОК и спортивных федераций.

- Что делать с теми спортсменами, у кого в эти сроки заканчивается дисквалификация? Ведь в 2020 году они не могли принять участие, а в Играх-2021 уже имеют на это право? Будет ли это честно?

Что касается других спортсменов, чья дисквалификация истекает вот сейчас, то, насколько я понимаю, этот вопрос будет отдан на усмотрение федерациям. У них есть время принять взвешенное решение. Но согласно нынешним положениям спортсмен, отбывший наказание, имеет право принимать участие во всех соревнованиях, включая Олимпийские игры.

- А если говорить об участии сборной России под своим флагом?

- Если говорить о наших спортсменах, то к 2021 году все судебные процессы закончатся, и ситуация станет боле понятной. Сейчас дело об участии российских спортсменов в Олимпийских играх под своим флагом находится в CAS, и если ранее существовала вероятность, что его не успеют рассмотреть до страта Олимпиады, то теперь это точно будет сделано. Прогнозы? Я надеюсь, что мир поменяется. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда надуманные или локальные конфликты должны будут уйти на второй-третий план.

ИСТОЧНИК KP.RU

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