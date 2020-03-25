2020-03-25T14:52:57+03:00
Звезды

Умерла актриса Инна Макарова: Надя из "Девчат" и первая жена Бондарчука ушла в 93 года

Актриса Инна Макарова умерла в больнице, до этого она долго и тяжело болела
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Инна Макарова снялась в более 50 фильмах. Фото ТАСС/ Михаил ФомичевИнна Макарова снялась в более 50 фильмах. Фото ТАСС/ Михаил Фомичев
Изменить размер текста:

В Москве умерла актриса Инна Макарова. Ей было 93 года. Народная артистка СССР в последнее время тяжело болела. С марта она находилась в одной из столичных клиник.

Инна Макарова скончалась после продолжительной болезни. О диагнозе актрисы не говорили ни врачи, ни близкие. "Да, мама в больнице. Она все время теперь в больницах. Никакими подробностями о ее состоянии делиться не буду", - говорила дочь артистки, режиссер Наталья Бондарчук.

Незадолго до смерти матери она рассказывала, что у Инны Владимировны ухудшилась память, передает "Экспресс газета". Актриса стала забывать, что ее мужья умерли. Женщина говорила о них, как о живых. "Она начинает видеть всех людей, которые уже ушли. Папу моего, бабушку. Я не разочаровываю ее в этом", - признавалась Наталья.

Несмотря на прогрессирующую болезнь, Макарова снималась вплоть до 2015 года. Ко всему прочему она страдала от приступов астмы.

Ее первым мужем был именитый актер и режиссер Сергей Бондарчук. Именно он стал отцом Натальи. Они прожили 10 лет. Макарова тяжело переживала разрыв с супругом, который изменил ей с Ириной Скобцевой.

Как рассказывала артистка, об интрижке мужа ей "донесли" почти сразу, но она предпочла не верить слухам. Однако через три года звезда фильмов "Девчата" и "Дорогой мой человек" предложила Бондарчуку развестись. Расставались они очень тяжело и долго не могли оправиться от случившегося.

"Расходиться он не хотел. У него, по-моему, даже этой четкой мысли никогда не было. Однажды утром Сережа читал в постели вслух сценарий фильма «Судьба человека», я собирала чемодан: мне надо было уезжать в Ленинград на съемки фильма «Дорогой мой человек». И вдруг выпалила, как будто это не я говорю: «Мы должны расстаться». И упала на тахту. Мне кажется, что сознание потеряла. Открываю через какое-то время глаза и вижу Сергея. Он рыдал»", - вспоминала актриса в фильме "Инна Макарова. Судьба человека".

Вторым супругом звезды был хирург Михаил Перельман. Академик скончался семь лет назад. Именно он принимал участие в лечении Бондарчука и незадолго до смерти режиссера предлагал актрисе встретиться и попрощаться с бывшим возлюбленным. Однако артистка наотрез отказалась. Не пошла она и на похороны мэтра кино. Инна Владимировна заявляла, что сделала это вовсе не из-за обиды на режиссера, а потому что "не хотела устраивать спектаклей".

Инна Макарова снялась в более 50 фильмах. Зрители запомнили и полюбили актрису по ролям в картинах "Молодая гвардия", "Сельский врач", "Дело Румянцева", "Высота", "Дорогой мой человек", "Женитьба Бальзаминова", "Безответная любовь", "Девчата" и многим другим. В последний раз она блеснула на экране в 2015 году в ленте своей дочери "Тайна Снежной королевы".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Инна Макарова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Госдума оперативно рассмотрит законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время эпидемий
Генпрокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело против Петра Порошенко
Власти Таиланда полностью закрывают въезд и выезд из страны с 26 марта
Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус
Курс евро на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ
Эксперт: Скорость распространения вируса в Европе могла привести к очень тяжелым последствиям, если бы не карантин
Курс доллара на 26 марта: официальные данные ЦБ РФ
Закрытие стоматологий в Москве: клиники будут оказывать только экстренную помощь
Украина введет 30-дневный режим ЧС из-за коронавируса
Путин поручил проверить войска на готовность к борьбе с коронавирусом
Коронавирус у принца Чарльза: что известно о его состоянии здоровья
Умер Илья Рубинштейн - писатель и сценарист
Сейсмолог исключил сильное цунами после землетрясения на Курильских островах
Песков сообщил о самочувствии Путина после визита в больницу в Коммунарке
Ученые назвали скрытый симптом коронавируса
Путин обратится к россиянам по поводу коронавируса
В Вологодской области культура на время карантина ушла в онлайн
Шойгу: число контрактников в армии России превысило 405 тысяч человек
Преднамеренное нарушение карантина предлагается приравнять к терроризму и диверсии