Зачем Кира Найтли три месяца просидела в самоизоляции?

Недавно Кира Найтли рассказала в интервью The Guardian, что в детстве твердо знала, кем станет, когда вырастет. Во-первых, актером. Во-вторых, мужчиной. Ей, совсем маленькой, казалось, что таков естественный ход вещей: когда девочки вырастают, превращаются в мужчин. «Детская логика, конечно. Я даже не задавалась вопросом - а во что тогда превращаются мальчики?.. Но на игровых площадках, в песочницах, девочки всегда самые активные и сильные. А во внешнем мире самые сильные и активные - мужчины… Ну и понятно было, что со мной произойдет».

«Но не поймите меня неправильно», - поспешила добавить Кира, - «мне никогда не хотелось, чтобы у меня был пенис! Единственное, что тут привлекает - возможность писать стоя, это очень удобно. Но стоит подумать, как между моих ног постоянно будет болтаться что-то настолько уязвимое… Нет, спасибо, пожалуй, я обойдусь!»

ЕЕ НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ СОВЕТСКОЙ ФИГУРИСТКИ

Кира Найтли родилась в пригороде Лондона, в семье театральных актера и актрисы, англичанина и шотландки. А имя получила в честь советской фигуристки Киры Ивановой. Та как раз в середине 80-х завоевывала много призов на международных соревнованиях. "Мой папа ею восхищался и выбрал для меня ее имя". Однако при регистрации имя девочки записали неправильно: родители собирались назвать ее Kiera, а в документах появилось Keira. "А потом что они могли поделать? Что написано пером, не вырубишь топором. И так появилась я – ошибка в произношении!"

Актриса, которой едва исполнилось 18, стала суперзвездойФото: GLOBAL LOOK PRESS

Как мы уже знаем, в песочнице малютка Кира проявляла недюжинную активность. И когда стала подростком, ничего не изменилось: она отказывалась носить юбки, обожала играть в футбол (и организовала в школе протест, добиваясь, чтобы в него разрешили играть девочкам). В 11 лет посмотрела «Крестного отца» и «стала им просто одержима: я хотела быть Аль Пачино и двигалась в этом направлении! Все лучшие роли достаются парням. И мне не хотелось сидеть в уголке хорошенькой девочкой, изображать милоту, быть маминой дочкой, которая всех поддерживает… Почти все мои героини старались вырваться из традиционного образа такой вот женственной женщины. Вот почему я люблю играть в исторических фильмах - там женщины откровенно загнаны в клетку».

В кино она снималась с десятилетнего возраста. В «Звездных войнах. Эпизод I» изобразила фрейлину королевы Падме (Натали Портман), в телевизионном «Докторе Живаго» в 16 лет сыграла Лару Гишар… Но первый настоящий успех пришел в 2002-м, когда на экран вышла комедия «Играй, как Бекхэм» - про девочку-футболистку, у которой Бекхэм - кумир. Найтли играла подругу героини, тоже страстно увлеченную футболом, и, по всеобщему мнению, «обыграла» исполнительницу главной роли. После этого фильма ее мгновенно пригласили в «Пиратов Карибского моря», которые стали блокбастером. Актриса, которой едва исполнилось 18, стала суперзвездой.

«НЕВОЗМОЖНО ВРЕМЕНАМИ НЕ НЕНАВИДЕТЬ АННУ КАРЕНИНУ»

Каждый год с тех пор выходило два-три фильма с ее участием, и так получалось, что действие самых заметных разворачивалось в прошлом. Русскому зрителю особенно близка оказалась Анна Каренина, которую Найтли сыграла в 27 лет. О героине она тогда говорила: «Ты воспринимаешь любовь как роман, как дружбу, как фантастический секс - но в ней есть и ревность, и боль, и одиночество. В своих худших проявлениях Анна отчаянно несчастна, ей чего-то не хватает. У нас у всех множество разных сторон, такими уж мы сотворены… Было невозможно временами не ненавидеть Анну. Порой сама делаешь что-то дурное, а потом думаешь: «Господи, поверить не могу, что я это совершила». Она такой персонаж, который заставляет всмотреться в себя саму, в свои собственные представления о морали, и задаться вопросом - ты лучше нее, или как?»

Кира Найтли ассоциируется прежде всего с историческим киноФото: GLOBAL LOOK PRESS

chanelofficial Кира Найтли сыграла в мини-фильме о Габриэль Шанель и кутюрье

Саму Найтли душевные терзания тоже не обошли стороной. Пару лет назад она призналась, что в 22 года у нее случился тяжелейший нервный срыв. Причиной стали «медные трубы» - она не справилась с обрушившейся на нее популярностью, а еще, как ни странно, с признанием. «Со стороны все было изумительно - хит за хитом! Но все, что я слышала внутри себя - критику». Она невероятно болезненно реагировала на любые замечания рецензентов касательно ее актерской игры. Тут же начинала думать, что ей не хватает мастерства. И чувствовала себя совершенно никчемной, бесполезной, бессмысленной. В какой-то момент она просто заперлась дома и три месяца не могла из него выйти…

Что касается личной жизни, Найтли довольно часто заводила романы с коллегами-актерами: Делом Синнотом, Джейми Дорнаном (который потом прославился в «Пятидесяти оттенках серого»), Рупертом Френдом. Но в мужья все-таки выбрала не актера, а музыканта. В мае 2013-го она связала себя узами брака с музыкантом Джеймсом Райтоном, который выступает в качестве вокалиста и клавишника в группе Klaxons. Свадьбу решили провести не в пасмурной Англии, а в залитом солнцем Провансе - в городке Мазан, где когда-то жил маркиз де Сад. Тень легендарного перверта не омрачила торжество: Найтли и Райтон до сих пор счастливы, в мае 2015-го у них родилась дочь Эди, а в сентябре 2019-го - еще одна дочь, Дилайла.

alexandremaras Кира Найтли ждет ребенка

ПУТЬ НАЙТЛИ СКВОЗЬ ВЕКА

Кира Найтли, так уж получилось, ассоциируется прежде всего с историческим кино: за четверть века своей карьеры она перемерила миллион с любовью сшитых костюмерами платьев.

VI век: «Король Артур»

Исторический боевик. Найтли играет Гвиневру, любовный интерес легендарного британского короля.

XVII век: «Пираты Карибского моря»

Самый популярный фильм с участием Найтли - лихая приключенческая трилогия, в которой героиня Киры, дочка губернатора Элизабет Суонн, мечется между двумя мужчинами, Орландо Блумом и Джонни Деппом, много дерется и иногда бухает.

Конец XVIII века: «Гордость и предубеждение»

Экранизация классического романа Джейн Остин. Кира играет Элизабет Беннет; эта роль принесла ей первую номинацию на «Оскар».

Конец XVIII века: «Герцогиня»

Кира в роли страдающей Джорджианы Кавендиш, герцогини Девонширской, вышедшей замуж за холодного, нелюбимого человека вдвое старше ее.

XIX век: «Оливер Твист»

Мини-сериал по мотивам романа Чарльза Диккенса (он вышел в 1999-м, Кира там еще совсем маленькая).

Конец XIX века и начало XX: «Колетт»

Найтли играет провинциальную барышню, которая вышла замуж за парижского литератора. Тот обнаружил в ней литературный талант и заставил сочинять книжки вместо себя, цинично используя в качестве «литературной негритянки». А она постепенно расписалась и превратилась в Колетт, одну из самых популярных французских беллетристок всех времен.

1900-е: «Опасный метод»

Кира - Сабина Шпильрейн, русская еврейка, мазохистка, оказавшаяся пациенткой одновременно Зигмунда Фрейда и Карла Юнга - и в ходе этих отношений сильно переменившаяся.

1910-е годы: «Доктор Живаго»

Телеверсия романа Бориса Пастернака. Кира - Лара.

1930-е и начало 1940-х: «Искупление»

Душераздирающая мелодрама по роману Йена Макьюэна: влюбленных героев Киры и Джеймса МакЭвоя губит девочка-идиотка.

Начало 1940-х: «Запретная любовь» (или «Острие любви»)

Кира - брюнетка-певичка, в которую влюблен валлийский поэт Дилан Томас.

1940-е: «Игра в имитацию»

Кира Найтли вместе с Бенедиктом Камбербэтчем в роли криптографа и математика Алана Тьюринга взламывает код немецкой шифровальной машины. Вторая номинация на «Оскара» (правда, честно говоря, на этот раз непонятно, за что).