Павел Крашенинников - о поправках в Уголовный кодекс: Виновные за смерть людей во время эпидемий могут получить семь лет тюрьмы

- Павел Владимирович, я за вами внимательно наблюдаю, и понял так, что работа над поправками в Конституцию перетекла логически, можно сказать, в работу над законодательством по эпидемиологической обстановке в связи с коронавирусом.

- Да. Но работа не перетекла, просто у нас она продолжается... Мы занимаемся и уголовным, и гражданским законодательством, и судебная реформа - это всё у нас.

А что касается поправок в Уголовный кодекс, то - да, мы их готовим.

В среду, 25. марта, пройдет совет Государственной Думы, который как раз будет касаться этих вопросов, этих поправок в Уголовный кодекс, когда речь идет о распространении опасного заболевания, и, соответственно, установления уголовной ответственности в связи с этим.

- Там будет фигурировать название - «коронавирус»?

- Нет. Там речь идет об эпидемиях вообще. Потому что, в принципе, нормы права должны быть универсальными.

Потому что, сегодня коронавирус, завтра, не дай Бог, что-то ещё.

Они должны быть, и дай Бог, чтобы они не работали.

Уголовный кодекс, кроме карательной функции, - он же еще и охранительную функцию осуществляет. Чтобы - если какие-то такие случаи, возникают, - закон был готов к применению.

- Одно из положений, насколько мне известно, предусматривает такой вариант, что виновников будут штрафовать, если их действия (или бездействия) приведут к массовому заболеванию людей. Штраф - до миллиона рублей, кроме того виновного даже могут лишить свободы на 3 года.

- Да. Это первая часть.

- Вторая - штраф до 2 миллионов и - лишение свободы на 5 лет.

- Да. Это когда нарушения повлекли за собой гибель человека.

- Это лично ваши поправки?

- Что значит - личные? Это - поправки, которые востребованы, которые на той неделе обсуждались на различных совещаниях...

В том числе - у председателя Госдумы и в администрации президента.

Просто есть запрос у общества, мы видим, что происходит, поэтому здесь такие жесткие рамки нужно ставить.

Вы еще про третью часть не сказали.

- Давайте расскажем...

- Третья часть, - где речь идёт о наказании, связанном с гибелью более двух человек. Там предусмотрено до 7 лет лишения свободы - достаточно тяжелая статья.

Но это своего рода предупреждение. Это крайняя мера.

- Я подумал, что Крашенинников в свое время возглавлял Минюст, куда входила и пенитенциарная система.

- Да, уголовно-исполнительная система, если по-русски.

- Я подумал, что это вы вносите.

- Нет, это мы просто с учетом знаний и своих, и знаний коллег...

Я очень хочу, чтобы эти нормы были в Уголовном кодексе, но они применялись бы как можно реже.

Тем не менее, если такие случаи возникнут, все-таки государство должно будет реагировать.

Это, конечно, все в соответствии с приговором суда, но - на основании Уголовного кодекса. Если, конечно, Дума поддержит.

- Вы сказали, что с президентом тоже это согласовывали.

- С администрацией президента. Это разные вещи.

Мы обсуждаем эти все шаги с администрацией президента, с правительством.

- И когда эти поправки могут принять депутаты?

- Надеюсь, что при поддержке депутатов мы сможем уже на следующей неделе все эти предложения принять.

- Во всех трех чтениях? И жесткие меры сразу могут заработать?

- Я надеюсь. Ну, как сразу?

Дальше идет Совет Федерации, а затем - подпись президента. Если все будет нормально, после первого чтения, после вторника, будут приняты все поправки. И - дальше второе чтение, третье. У нас как раз три "пленарки". Надеюсь, что все получится.

- Это может быть все принято уже в конце марта?

- В конце марта - начале апреля.

- И если вдруг что-то произойдет, жесткие меры могут сразу же заработать.

- Разумеется...

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