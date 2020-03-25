2020-03-25T13:15:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В России ограничат работу торговых центров и магазинов

За сутки число заболевших коронавирусом выросло с 495 до 658 человек
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССВице-премьер РФ Татьяна Голикова, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Коронавирус охватывает все больше регионов страны. Только за последние сутки число заразившихся выросло с 495 до 658. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу.

Новые случаи заражения обнаружены в 20 регионах страны. Больше всего их в Москве.

Расклад такой: Москва - 120 новых случаев,

Московская область - 6,

Крым - 6

Псковская область - 4

Краснодарский край - 4

Оренбургская область - 3

Якутия - 3

Тульская область - 2

Коми - 2

Кабардино-Балкария - 2

Пермский край - 2

По одному заразившемуся в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской, Челябинской областях, Башкортостане и на Ставрополье.

Всего случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 55 регионах. Выздоровело 29 человек.

- Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией, - сообщил премьер Михаил Мишустин. - Важно, чтобы власти субъектов федерации были готовы оперативно организовать места для тех, кто заболеет.

По словам Татьяны Голиковой, уже сегодня к тестированию на коронавирус будут привлечены две частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге. Следить за их работой будет Роспотребнадзор, чтобы исключить ложноположительные результаты на коронавирус. Всего в России уже проведено 193 тысячи исследований на коронавирус.

Голикова также рассказала что в территориальные программы госгарантий бесплатной медицинской помощи могут быть внесены изменения. В тарифных соглашениях со страховыми компаниями будет предусмотрен отдельный норматив стоимости лечения пневмоний, вызванных коронавирусом.

Как рассказал Михаил Мишустин, регионы должны будут ограничить работу торговых центров и магазинов.

- Мы сегодня подготовим для регионов рекомендательный перечень ограничений, которые необходимы. Это связано с работой магазинов, больших торговых центров. Руководителям субъектов необходимо эти ограничения на своем уровне принять, - сказал Мишустин.

Днем ранее регионам было поручено временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах.

Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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