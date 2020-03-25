Михаил Мурашко: в России уже есть 30 — 40-летние больные с коронавирусной пневмонией

- Хватит ли нам больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачей, лекарств? Готовы ли мы к любому развитию событий, связанных с распространением коронавируса в России? - этот вопрос первым задали министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в программе «Право на справедливость», которая вышла в эфир на 1-м канале в ночь на вторник, 25 марта по Москве.

- Подобная ситуация это стресс для любой системы здравоохранения. То, с чем мы и весь мир столкнулись сегодня, беспрецедентная ситуация. Но мы готовы. Готовились фактически с начала года. Правительство сделало шаги, которые позволили нашей стране не превратиться в красное пятно (по уровню распространения заболеваемости. - Ред.) за короткое время.

Человечество столкнулось с возбудителем, к которому нет специфического иммунитета. Плюс нет лекарственного препарата, который решил бы проблему одномоментно, подчеркнул министр. В такой ситуации инфекция распространяется. И методы, которые должны сейчас применяться в первую очередь — это меры, препятствующие распространению коронавируса. Это разрыв цепочек передачи вируса между людьми.

РОССИЯ МОБИЛИЗУЕТ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

- Система здравоохранения сейчас мобилизуется, фактически ежедневно, - рассказал Мурашко. - Мест в больницах хватит. Оборудования сегодня тоже достаточно. И докупается еще, чтобы иметь резерв. Сейчас у нас в стране 47 тысяч аппаратов ИВЛ.

Но если заболеет большое количество людей одновременно, ситуация может серьезно усложниться. «Поэтому главное, что мы советуем сегодня всем россиянам — это здоровьесберегающее поведение. Не ведите себя опасно», - призвал министр. И посетовал, что этой рекомендации следуют далеко не все.

- Часть наших сограждан, когда уже были предупреждения: очаг, опасно, вспышка, не езжайте (за рубеж. - Ред.), продолжали все равно ехать. Сейчас мы говорим: обязательно изолируйте своих близких (старшего возраста. - Ред.).

- Алкоголь сейчас очень опасен, - подчеркивает Мурашко. - Люди, которые пытаются лечиться спиртным, однозначно будут иметь более тяжелые последствия. И курильщики, у которых развиваются хронические заболевания легких, тоже перенесут болезнь более тяжело.

«Мы сегодня говорим в основном о пожилых людях. Что их нужно беречь, охранять. Но ситуация относится ко всем возрастам, - предупреждает министр здравоохранения. - Да, в меньшей степени болеют дети, редко болеют беременные женщины. Но мы видим сегодня и уже в России заболевших людей в возрасте от 30 до 40-ка, причем, с пневмонией (осложнение COVID, которое может привести к острой дыхательной недостаточности. - ред.). Поэтому об опасности нужно помнить всем».

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