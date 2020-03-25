Экология, излучение от мобильной связи или большое число долгожителей: Почему коронавирус сильнее всего ударил по Италии

Отовсюду сыпятся самые удивительные версии того, почему именно север Италии так пострадал. Например, некоторые местные блогеры почему-то решили, что вспышка в Бергамо связана с плановой вакцинацией для стариков, которую им делали в ноябре прошлого года. А то, что эти прививки делают каждый год на добровольной основе по всей Италии, во внимание не принимается.

Другие сокрушаются, что, мол, виноват некий патриархальный уклад жизни: старики живут в одном доме с молодыми членами семей, и это способствует быстрому распространению заразы. Но, во-первых, уклад давно изменился. А во-вторых, пожилые и сами не сидят на месте - выходят на улицу, общаются со всеми подряд.

Ага - подхватывают третьи - раз так, то всему виной знаменитая итальянская общительность!

Но все соглашаются, что в любом случае напасть поразила людей в Северной Италии из-за сильно сниженного иммунитета у тамошних жителей. Почему же иммунитет упал так, что сейчас показатель смертности от коронавируса в Ломбардии приблизился к 10%? И вот какие объяснения звучат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

1. ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ

На Севере Италии есть зона, считающаяся одной из самых загрязненных в Европе - это долина реки По. Ее даже видно из космоса. Там такой характер ландшафта, что все способствует накоплению смога - выхлопов, дыма от многочисленных производств, летучих ядов и так далее. С трех сторон пространство закрыто горами и практически не проветривается.

Жители этих мест больше других страдают от ОРВИ. Похожая концентрация загрязнения есть в Милане и в Парме. Но Бреша и Бергамо, где бушует коронавирус, расположены выше «опасного» бассейна реки По. К тому же оба города находятся на холмах и уровень загрязненности воздуха там намного ниже.

Вообще, эта история про реку По, про ядовитые частицы, диоксид азота и прочий страх я много раз слышала от желающих продать мне что-нибудь очень дорогое. Вот пришел продавец водяных фильтров. Он обязательно расскажет про грязную реку, потом показывает статистику смертей от рака и закручивает гайки, демонстрируя чистейшую воду, которую вы будете пить с новым фильтром и никогда не умрете. Только для вас цена 5 тысяч евро! Также любят эту историю про страшную долину По продавцы очистителей воздуха, пылесосов, паровых швабр и прочих «эко-био-техники». А по-моему, как раз тот факт, что итальянцы чрезмерно увлечены всей этой перманентной дезинфекцией, каждый день убивают вирусы и бактерии, у них по этой причине иммунитет ниже. Он просто не готов к серьезным вызовам.

2. ПОДСЕЛИ НА АНТИБИОТИКИ

Пишут, что будто бы итальянские врачи только и делают, что назначают антибиотики, а они ослабляют иммунитет. Гм-м... Я как раз много сетовала за годы своей жизни в Италии, что они прописывают антибиотики только в последнюю очередь. Ребенок болеет, к примеру. Сопли-температура, а итальянская тетя доктор лучезарно улыбается, говорит, что все неплохо, так и должно быть, дадим антибиотик через три дня, если на поправку не пойдет. Кроме того, очень много прописывают гомеопатии, плацебо, всяких этих капель с прополисом и пчелами на коробочке. Цены - 15-20 евро за бутылочку-коробочку, а результат - приятный вкус. Эти профанации скорее положительно влияют на иммунитет, ему приходится самому справляться.

3. ГНИЛОЙ КЛИМАТ

Зимние и летние температуры не сильно различаются, поэтому и иммунитет дохлый... Э-э, ну тот, кто расписал эту теорию в интернете, явно не бывал в Италии, а видел ее на картинках. На севере погода примерно такая же, как в Саратове. И иногда как в Москве. Год на год не приходится. Бывает лето жаркое, а бывает прохладное. Зима обычно дождливая, туманная, промозглая до костей. Влияет ли тамошний климат на стойкость организма? Наверное, да, и в лучшую сторону. Ведь с октября по февраль тут гуляют самые разные вирусы ОРВИ, врачи просто говорят, сейчас вот такой гуляет, а сейчас такой. Мол, без паники, на тебе парацетамол, лежи отдыхай.

4. ИЗЛУЧЕНИЕ ОТ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Говорят, что Северную Италию утыкали вышками связи 5G, а у них якобы такое излучение, что никакой иммунитет не выдержит... Дальше очень сложно с формулами и терминами. Но экспериментальная вышка 5G пока стоит только при каком-то институте в Турине. А так, и 4G днем с огнем искать приходится. У меня есть мобильный модем, так с ним хожу по всему двору, ловлю 4G. А он гуляет. Только что был у оливы, пропал. Пошла к абрикосу, там поймала. Но не задержался.

А ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

Старики и статистика

Пока самой достоверной версией является то, что на севере Италии очень много долгожителей, их всегда вытягивали с того света до последнего. И они сейчас пополняют главную статистику по умершим. Плюс важный момент!

В Китае, Германии и Южной Корее подсчет умерших ведется по другому, нежели в Италии. Если у человека серьезная патология, он уже на грани, и он умирает с коронавирусом, то в Италии его записывают в обе статистики умерших - и от вируса, и от патологии. А в других странах - только от патологии, в статистику умерших от вируса не включают. Поэтому получается, что у Италии выше смертность от вируса.

Доктор Дорит Ницан, координатор по чрезвычайным ситуациям в Европе, придерживается именно демографической точки зрения. Мол, причина только в большем количестве стариков. Жители возраста старше 65 лет составляют 22,8% от общей численности населения. А средний возраст умерших от коронавируса составляет 79-81 год.