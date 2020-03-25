Россиянам выплатят пять тысяч рублей за детей до трёх лет в месяц

Семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно за каждого ребенка в возрасте до трех лет. Об этом президент России Владимир Путин сообщил, обращаясь к гражданам относительно ситуации с коронавирусом.

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь в сложной ситуации поддержка нужна семьям с детьми. Дополнительные выплаты будут начисляться таким гражданам на протяжении ближайших трех месяцев, начиная с апреля.

Пять тысяч рублей - на одного ребенка. Если у вас в семье несколько маленьких детей, то вы получите деньги на содержание каждого из них.

"Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад. Для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком", - подчеркнул президент.

Что касается поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, то в данном случае правительству поручено форсировать все организационные мероприятия. Это позволит семьям начать получать выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше.

О других поручениях Путина в рамках обращения к гражданам на сайте kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768720" frameborder="0"></iframe> Путин - о выплатах ветеранам и семьям с детьми.

Полный текст обращения