"Откройте, к вам корона-проверка!": Как я проникала в квартиры доверчивых москвичей под видом "санобработки"

Еще на прошлой неделе появилась новость: мол, предприимчивые мошенники наряжаются в защитные костюмы, маски и проникают в квартиры доверчивых москвичей, представляясь сотрудниками санитарных служб. А затем — распыляют усыпляющий газ и … грабят. «Комсомолка» решила проверила, легко ли вообще москвичи «клюют» на уловки мошенников, пользующихся всеобщим психозом из-за вируса? Или после все уже научены?

КОСТЮМЧИК — ИЗ СТРОЙМАГА

Казалось бы все уже должны были понять, что никакие санэпидемслужбы в дверь просто так не стучаться и дверь никому открывать нельзя.

Тем более, что в последние дни появились новости о мошенниках в белых спецодеждах, которые грабят квартиры москвичей. Оказалось эти новости — фейковые страшилки, вброшенные, чтоб посеять в народе панику.

Одно из объявлений о лже-борцах с коронавирусом.

И все же. Давайте проверим на бдительность нас самих — простых москвичей.

В полной уверенности, что меня как минимум прогонят взашей, а как максимум сдадут в полицию наряжаюсь в защитный костюм. Натягиваю на лицо маску, а на глаза прозрачные пластиковые очки. Чем не санитар — обработчик? Всю экипировку нашла в … обычном строительном магазине в отделе красок. Но выглядит вполне натурально. Орудие труда — пульверизатор из цветочного отдела. Такими фикусы опрыскивают, а я собираюсь запудрить мозги доверчивым гражданам. Но чтобы нести хоть какую-то пользу, а не только пургу, добавляю в емкость настоящий антисептик. Бумажку «документ» распечатываю на принтере. Туда вписываю всякую ерунду и ставлю шуточную печать «С НОВЫМ ГОДОМ». Без печати, как известно, бумажка — не бумажка.

Ну все! Санобносчик готов.

ШАРАХАНЬЯ ОТ БЕЛЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ

Не успела я выйти за редакции, как тут же почувствовала — я в городе чужая. Народ от белых человечков шарахается как от огня. И грустно и смешно, но люди к таким нарядам — практически ангела-спасителя от коронавируса - относятся с ужасом и брезгливостью. Бабулька с собачкой, завидев меня издали, отвернулась и даже песика при моем приближении оттащила в сторону за поводок. Чем я животинке-то опасна? В магазине, куда я зашла чисто ради прикола, очередь рассосалась вокруг меня мгновенно. Люди, опустив взгляд в пол, медленно-медленно откатывали свои тележки подальше, как от прокаженной.

На улице народ тоже шарахался и отворачивал голову в сторону. А подростки снимали исподтишка.

- Прикинь. У нас тут по двору ходит кто-то в защитном костюме и еще у него разбрызгиватель. Во дела, - только и слышала со всех сторон шепот в трубке телефона.

- Честно говоря, твой вид как-то навевает ужас, - объяснил мне случайно встреченный коллега.

Чтобы москвичи открыли дверь, оказалось достаточно настойчивого требования и липовой бумажки.Фото: Александр Ширков

Зато в подъезды я заходила просто с пол пинка.

- Откройте! Санобработка, - Грозным голосом говорила я в домофон по первому набранному наугад номеру. И тут же с писком дверь открывалась. Ни одного лишнего вопроса. Ни одного!

САМОИЗОЛЯЦИЯ БЕЗ САМОИЗОЛЯТОРОВ

В последнюю неделю многие офисы перевели на удаленную работу. Школьников на удаленную учебу. Казалось бы, все должны сидеть себе по домам, как завещают власти. Но не тут-то было! Хорошо если в 3-х из 10 квартир кто-то был в рабочее время дома. Везде - глухая тишина.

- Откройте дверь, санитарная обработка мест общественного пользования, - безапелляционно нажимаю я на дверной звонок.

- Так общие и обрабатывайте, - слышу неуверенный мужской голос за дверью.

- Откройте, у вас дверь общая, за ней три квартиры, там тоже надо обработать. Предписание!

И тут же — щелк, замок открывается. Сую под нос бумажку с новогодней печатью и с деловым видом начинаю пшикать все вокруг. Мужчина пятится к двери своей квартиры с явным намерением закрыться изнутри.

- Не закрывайте, там у вас тоже надо обработать.

И что вы думаете! Незнакомец послушно выполняет мои команды.

- А вы можете еще внутри у нас тут попшикать, - выглядывает из кухни хозяйка. — А-то мало ли. У вас, наверное, специальные растворы, эффективные.

Очень! Скажите спасибо, не усыпляющий газ, как в криминальных фейк-новостях.

И так примерно в 2/3 московских квартирах — я обошла семиэтажный, пятиподъездный дом. Молодежь и креативный класс в наушниках и с компьютерами в руках открывали двери и дальше занимались своими делами, не обращая на меня внимание. А та самая 1/3, что меня не пустила — это пенсионеры и подростки.

Они, оказывается, у нас самые бдительные. И-то не до конца.

- Санобработка, откройте!

- Нет! Не надо мне ничего обрабатывать.

Только я разворачиваюсь к другой двери, слышу звук открывающегося замка.

- А-ну бумагу свою покажите.

Ну вот, думаю, сейчас эта бабуля, этот божий одуванчик, меня в полицию и сдаст. Но…

- Так бы сразу и сказали, что вы с документами, - говорит после изучения моей «липовой» справки старушка. - Заходите.

Подростки, а их я встретила немало, бумажки не смотрели и в дом не пускали в принципе. Видимо, накрутили им родители хвосты. Зато на улице — пожалуйста.

- Так, мальчики, давайте я вам руки обработаю, - обращаюсь я к группке школьников.

Тут же доверчиво протягивают ладошки.

- А телефоны трогали?

- Трогали!

- Давайте тоже обработаю.

Не задумываясь лезут в карман.

Боже мой! Граждане, дорогие, ну нельзя же быть такими доверчивыми.

ОФИЦИАЛЬНО

Всегда требуйте документы

Департамент труда и соцзащиты не раз и не два предупреждал москвичей о том, что не надо никого пускать в квартиру. Сотрудники настоящего СЭС никогда не приходят без предварительного звонка. И вообще появляются только там, где граждане официально сидят на карантине.

Даже памятку на этот счет выпустили, которую в «КП» уже публиковали. Опубликуем еще раз:

1. Не открывайте дверь незнакомцам. Даже если они в белых халатах, масках и представляются сотрудниками городских служб. Всегда требуйте документы. Если вы на карантине, медработники могут прийти к вам только после предварительного звонка.

2. Избегайте целителей, гадалок, колдунов, которые сейчас активно берутся спасать клиентов от коронавируса.

3. Видите информацию о товаре или услуге, «спасающей от коронавируса»? Скорее всего, это мошенническая уловка, которую лучше игнорировать.

4. Не вступайте в переговоры, не оставляйте контактные данные. Мошенники умеют работать с отказами и возражениями, лучше не рисковать.

5. Доверяйте только официальным данным. Вы можете получить полную, оперативную информацию на сайте mos.ru и по телефону «горячей линии» +7 (495) 870-45-09. Операторы ответят на все вопросы, связанные с коронавирусом.

КОМПЕТЕНТНО

Бывший оперативный сотрудник РУБОП УМВД России по Москве Михаил ИГНАТОВ:

Уже обзвоны начались - якобы от родственников из больниц

- Любое изменение обстановки в обществе — пандемия, кризис, паника, масштабный праздник и т.д. — преступный элемент используют в своих целях. Такое было, есть и будет. Коронавирус - не исключение. Я уже слышал про самые разные способы отъема денег у населения. И не только ходят по домам под видом СЭС. Но и обзвоны уже начались, якобы из больницы, сообщают что родственник (дальний) попал в карантин, просят деньги на лекарства. Чего только не придумывают. Запомните раз и навсегда - когда к вам кто-то пытается пойти в квартиру под видом кого бы то ни было, смело посылайте его по известному адресу. В свою квартиру пускать никого нельзя вообще. На звонки тоже лучше не реагировать. Рецепт только один — будьте бдительны.

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