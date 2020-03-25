Главное из обращения Владимира Путина в связи с коронавирусом: выплаты, выходные и меры по борьбе с болезнью

Мы выбрали главные моменты из обращения Владимира Путина к россиянам.

ДЛЯ ВСЕХ

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию переносится на более позднюю дату.

Следующая неделя объявляется нерабочей, с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768721" frameborder="0"></iframe> Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

1. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников, раньше обычного, уже в апреле.

2. В ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно.

3. Выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации.

Предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций.

Банк России должен предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

Малый, средний бизнес, микропредприятия:

Компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев.

В два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов.

Обращаю внимание: пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется «вдолгую», на перспективу.

ДЛЯ БОГАТЫХ

Первое. Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. - 15 %

Второе. Налог на процентный доход в размере 13 процентов для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей.

Обращение Владимира Путина к россиянам 25 марта 2020 года из-за коронавируса 00:00 00:00

Полный текст обращения