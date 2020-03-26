«Комсомолка» нашла настоящего автора нашумевшего стихотворения Пушкина «Позвольте, жители страны!»
Вот эти духоподъемные строки, активно распространяющиеся в Сети:
«Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине по поводу холеры в Болдино, обращается к нам сегодняшним!!!
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.
На помощь разум призовём,
Сметём болезнь силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.
Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!
А. С. Пушкин, 1827 год.»
ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ
Мне эти стихи прислал по Ватсапу приятель. Между прочим, учитель с высшим образованием. «Какая весна?- ответил я. –Какой 1827 год? Пушкин был в холерном карантине в Болдино в сентябре-ноябре 1830 года. Фейк!»
Однако друзья продолжали слать карантинные стихи. Замелькали они и в моей фейсбучной ленте. Зазвучали на радио, ТВ…
Тогда я решил отыскать настоящего автора. Благо, пару лет назад проводил подобное расследование по поводу стихотворений о вечных лакеях Европы с майдана, приписываемых Александру Сергеевичу.
Оказывается, наши поэты-современники публиковали их в Рунете под своими фамилиями. Но сетевой народ превратил в пушкинские.
Ему же приписали строки "Кто проповедь читать захочет людям - тот жрать не должен слаще, чем они." В Рунете даже провели опрос: «Вы согласны с этими словами?»
Многие согласны. «Респект Пушкину!» - «Ай, да Пушкин, ай, да сукин сын!» - «Чистая стопроцентная правда.»
На самом деле, выяснил я тогда, строки взяты из стихотворения «Еврей -священник». Оно написано в …1962 году. Посвящено начинавшему церковную службу в подмосковном селе Александру Меню. Будущему протоиерею Русской православной церкви, злодейски убитому в 1990-м.
Автор - сценарист, писатель, бард Евгений Агранович. Самые известные его песни - «От героев былых времен не осталось порой имен» из фильма «Офицеры», «Ах, Одесса, жемчужина у моря», «Я в весеннем лесу пил березовый сок.»
А народ уверен – Пушкин написал про проповедь.
Как уверен в авторстве «Позвольте, жители страны!»
И не только простой народ. Живущий ныне в Германии Альфред Кох, зампредседателя правительства РФ в 90-е годы, сам литератор, номинант премии «Большая книга», тоже купился, разместил стихи в Фейсбуке.
Оказалось, настоящий автор – сетевой поэт из Казахстана под псевдонимом Урри Грим. В профиле ФБ вместо собственного фото у него красуется Джим Керри в зеленой маске из знаменитого фильма.
Но в мистификации Грим ни капельки не виноват. Обычно он пишет иронические стихи. Но 21 марта в Фейсбуке разместил оду.
Снабдив таким предисловием:
21 марта в 07:05 ·
Салам алейкум, честной народ!
Как говорится, коронавирус - коронавирусом, а Наурыз по распорядку.
Это единственный праздник, к которому я отношусь трепетно, ибо только он олицетворяет собой пробуждение от сна и наступление новой жизни.
От души поздравляю вас, люди доброй воли!
P.S. Кстати, сегодня также отмечается Всемирный день поэзии. Я ни на что не намекаю, но...» И никаких подписей - Пушкин, 1827 год…
Теперь понятно, откуда у «затворника болдинской осени Александра Сергеевича» взялся праздник весны?
Навруз (Наурыз) - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Считается самым древним на планете. Символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой жизни. В 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта "Международным днем Навруза".
Обратите внимание: стихи появились в Сети 21 марта. И всего за несколько дней обрели сверхпопулярность, разлетелись по миру. Это тоже понятно. В условиях вселенской паники, падения мировой экономики, цены барреля, жутких ежедневных новостей о все новых и новых жертвах коронавируса, карантинов, самоизоляций, чудовищных фейков людям нужен хоть какой-то лучик света, кусочек счастья, надежда на будущее.
Все это и дает нам оптимистичное стихотворение Урри Грима. Он ведь сам в карантине, как и другие жители Алматы. Старается не падать духом. На днях выставил в ФБ фото, как собирается в магазин за хлебом, сопроводив ироничной подписью.
Оказалось, настоящий автор – сетевой поэт из Казахстана под псевдонимом Урри Грим.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
23 марта. «Выхожу, одинокий и неприкаянный, в этот жестокий, коварный и опасный мир, кишащий вирусами, ментами и сексуально озабоченными женщинами.
Не поминайте меня лихом, собратья и сосёстры!..»
ДОБРЫЙ ФЕЙК
Но, согласитесь, на стихи неведомого поэта мало кто обратил бы внимание. Чтобы они тронули души огромного количества людей, требовалась мистификация, громкое имя. Кто-то мудрый в Сети сотворил добрый фейк, приписав актуальнейшее сегодня стихотворение Александру Сергеевичу Пушкину. Благо, тот тоже был в «заточенье», в холерном карантине в Болдино.
Ну, а что же настоящий автор, скрывающийся под псевдонимом?
Урри откликнулся на чью-то мистификацию новыми стихами. На этот раз ироничными.
Какой такой, простите, Пушкин?
Что за пройдоха и нахал?
Не тот ли тип, что спирт из кружки
С какой-то нянею бухал?
Я зол, мне до смерти обидно,
Что нас так путает народ.
Как вам, товарищи, не стыдно?
Что за фантазии полёт?
Я потрясён сравненьем вздорным
И повторять уже устал,
Что дед мой вовсе не был чёрным
И звался он не Ганнибал.
Я помню каждое мгновенье
Отца казахские черты,
Своё в Актюбинске ученье
И переезд свой в Алматы.
Я житель этих территорий,
Душой и телом я казах
И у каких-то Лукоморий
Я не держал кота в цепях.
Вам подтвердят мои соседи
И побожится вся семья,
Что автор "Маленьких трагедий"
Или "Дубровского" не я.
Я с Гончаровой не встречался,
На танцах вместе с ней кружа,
И на дуэлях я не дрался
И не стрелял в меня бажа.
Да что там! Даже Ильичёва
Вам подтвердит, что я не лгал,
И про Бориса Годунова
Ни строчки в жизни не слагал.
Над "i" все точки я расставил
И хватит воду здесь толочь!
А то я, самых честных правил,
Могу не в шутку занемочь.
Здоровья Вам, Урри, добрый человек из Казахстана! Может, на волне успеха пора уже снять зеленую маску и назвать себя? «Комсомольская правда» предлагает Вам большое интервью.
ИСТОЧНИК KP.RU