«Богатые тоже платят»: глава ВТБ отреагировал на обращение Путина

Глава банка ВТБ Андрей Костин в эфире передачи «60 минут» отреагировал на обращение к нации Владимира Путина.

- Да, богатые тоже платят, и это нормально, - сказал Костин. Таким образом, он прокомментировал предложение обложить повышенным налогом выводимые за рубеж капитал, а также проценты с банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей.

Костин также предположил, что меры поддержки - не последние.

- Опыт борьбы с предыдущими экономическими кризисами показывают, что меры вводятся по мере нарастания проблем, в случае необходимости, - отметил глава ВТБ. - Особенность этого кризиса в том, что он имеет неэкономическую природу, и упирается в коронавирус. В первую очередь, поддержка рассчитана на население и малый бизнес, как наиболее страдающие категории.

По поводу предоставления кредитных и ипотечных каникул гражданам, чьи доходы снизились более чем на 30% Андрей Костин отметил, что банк «будет работать в этом направлении, вектор президентом задан».

Напомним, среди других анонсированных 25 марта Владимиром Путины мер поддержки - ежемесячная выплата 5 тысяч рублей семьям, в которых есть ребенок до 3 лет и которые имеют право на получение маткапитала, повышение пособия по безработице с 8 до 12 тысяч рублей, а также отсрочка по кредитам и налогам для малого бизнеса на 6 месяцев.

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