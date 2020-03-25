2020-03-25T19:01:04+03:00
Экономика

«Богатые тоже платят»: глава ВТБ отреагировал на обращение Путина

Банкиры готовы к предоставлению кредитных и ипотечных каникул
Виктор МАТРОСОВ
Поделиться:
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Фото: Сергей Карпухин/ТАССПредседатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава банка ВТБ Андрей Костин в эфире передачи «60 минут» отреагировал на обращение к нации Владимира Путина.

- Да, богатые тоже платят, и это нормально, - сказал Костин. Таким образом, он прокомментировал предложение обложить повышенным налогом выводимые за рубеж капитал, а также проценты с банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей.

Костин также предположил, что меры поддержки - не последние.

- Опыт борьбы с предыдущими экономическими кризисами показывают, что меры вводятся по мере нарастания проблем, в случае необходимости, - отметил глава ВТБ. - Особенность этого кризиса в том, что он имеет неэкономическую природу, и упирается в коронавирус. В первую очередь, поддержка рассчитана на население и малый бизнес, как наиболее страдающие категории.

По поводу предоставления кредитных и ипотечных каникул гражданам, чьи доходы снизились более чем на 30% Андрей Костин отметил, что банк «будет работать в этом направлении, вектор президентом задан».

Напомним, среди других анонсированных 25 марта Владимиром Путины мер поддержки - ежемесячная выплата 5 тысяч рублей семьям, в которых есть ребенок до 3 лет и которые имеют право на получение маткапитала, повышение пособия по безработице с 8 до 12 тысяч рублей, а также отсрочка по кредитам и налогам для малого бизнеса на 6 месяцев.

Обращение Путина в связи с коронавирусом: полная версия.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей в месяц за каждого ребенка до трёх лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать дополнительную поддержку. Об этом президент России Владимир Путин сообщил, обращаясь к гражданам относительно ситуации с коронавирусом (подробности)

Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды

Россия готова выйти из международных соглашений, если иностранные партнеры не примут новые условия (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отсрочка бизнесу по кредитам из-за коронавируса в 2020 году: кому дадут и на какое время
Каникулы по выплатам банку могут составить до шести месяцев. После обращения Владимира Путина рассказываем - какому бизнесу положена отсрочка по кредитам из-за коронавируса в 2020 году
Новости 24
Сахар подорожал на 7%, гречка - на 2,8%
Путин подписал Указ о переносе дня голосования по Конституции РФ
Минпром: Следующая неделя для предприятий РФ будет нерабочей
Сирийцы не пустили колонну американских военных в Эль-Хасаке
Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян не паниковать и не "скупать гречку" из-за коронавируса
Курс доллара вырос до 79 рублей после обращения Путина
Открытая платформа от Mail.ru Group: все для жизни в ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали проект об онлайн-осмотре пациентов
Российские туроператоры могут получить до 3,5 миллиардов рублей субсидий из-за коронавируса
Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды
Миллион алых роз на помойку: в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом уничтожают горы цветов
Пособия по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
Путин: все льготы и пособия будут продлены автоматически
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин: Главный приоритет - жизнь и здоровье наших граждан
Перенос голосования по изменениям в Конституции РФ 2020: новая дата пока неизвестна
Коронавирус заблокировал огромное количество влюбленных в разных странах мира