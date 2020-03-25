Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды
Выводимые за границу доходы должны облагаться повышенным налогом. Такую позицию озвучил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в среду, 25 марта.
Он напомнил, что сейчас такие дивиденды облагаются двухпроцентным налогом, но этого недостаточно. Предлагается повысить ставку до 15%.
Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом
"Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке", - заявил президент.
Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию выступления главы государства. Владимир Путин ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, оказанию поддержки семьям с детьми, а также малому и среднему бизнесу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»