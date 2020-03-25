Выплаты ветеранам к 75-летию Победы в 2020 году: кому положены, как получить, когда поступят

Досрочные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в 2020 году стали одной из мер поддержки населения, которую Владимир Путин озвучил в своем обращении к нации 25 марта.

Президент поручил не ждать до 9 мая, а выплатить дополнительные пособия уже в апреле 2020 года.

Напомним, 7 февраля этого года президент выпустил указ о единовременной выплате ветеранам в связи с юбилеем Победы.

В частности, по 75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдовы, а также жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашизма.

По 50 тысяч рублей получат труженики тыла и совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

К слову, согласно указу президента деньги выплатят не только гражданам, проживающим в России, но и в прибалтийских государствах - Литве, Латвии и Эстонии.

Для того, чтобы получить эти единовременные выплаты, ветеранам не придется писать никаких заявлений. Она автоматически будет начислена вместе с обычными пенсиями.

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